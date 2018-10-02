Dita Von Teese 46 yaşında!

Oyuncu, dansçı ve model Dita Von Teese, 46'ncı yaşını önceki gün arkadaşlarıyla birlikte kutladı. 28 Eylül'de 46'ncı yaşını bitiren Dita,Batı Hollywood'daki N10 adlı mekanda eğlendi. Yakınları ve arkadaşlarıyla yeni yaşını kutlayan Dita Von Teese, siyah yüksel bel pantolonu, ipek fuşya gömleği ve renkli el çantasıyla zamansız güzelliğini gözler önüne serdi.

Von Teese'in doğum gününe en yakın arkadaşlarından biri olan ve Dita ile aynı doğum gününü paylaşan Gia Genevieve de katıldı.Dita, arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirdi ve bu anları Instagram hesabından da paylaştı. Ünlü Burlesque dansçısının Instagram'da 2.2 milyon takipiçisi bulunuyor.Amerikalı güzel, çılgın rock'çı Marilyn Manson ile 2005 ile 2007 yılları arasında evliydi.