Doctor Strange beyazperdede ne yapacak?

2016'da Marvel Sinematik Evreni'ne gücünü kadim tanrılar ve şeytanlardan alan, "büyülü" bir karakter olan Doctor Strange girecek. Doctor Strange, çizgi roman serisinde oldukça önemli bir yere sahip. Ancak çizgi romanın sinemaya aktarılması konusunda bazılarınca belirli problemler ortaya çıkacak. İşte başlıca olarak o sorunlar.





BÜYÜ

Şu vakte kadar Marvel "büyü" veya "kadim tanrılar" gibi konular konusunda oldukça dikkatliydi. Örneğin Thor'daki güçler uzaylılara ve teknolojiye, evrendeki bazı güçlerse "kozmik enerjilere" bağlanmıştı. Anlayacağınız Marvel Sinematik Evreni bu tarz dini referanslı içerikler konusunda çekimser davranıyor. Peki hal böyleyken evren Doctor Strange'in güçlerini nasıl açıklayacak? Olur da teknolojik şeylere bağlarlarsa sıkı hayranlar tarafından oldukça tepki görecekleri aşikar.





CEHENNEM YOLU

Marvel, Doctor Strange'e büyü kullandırtmak zorunda. Ne de olsa Doctor Strange, yumruk dövüşünde veya koşu yarışlarında çok da başarılı sayılmıyor. Hayranlarda Doctor Strange'yi o şaşalı büyülerini yaparken görmek isteyecektir. Ancak bir sıkıntı var bu büyüler şeytanlarla biraz bağlantılı gibi. Bu adam şeytanlarla bir çok şey yapıyor ve anneler şeytanlar, cehennemgibi şeylerden çok hoşlanmayacaktır. Bu da genel seyirci kitlesini ve filmin derecelendirilmesi konusunda problem yaratabilir.





KÖTÜ ADAM

Her kahraman kötü adamı beraberinde getirir. Ancak Marvel kötü adam yaratma konusunda kahramanın kötü versiyonu formülünü izliyor. Chiwetelu Umeadi Ejiofor kahramanımızla aynı hocadan eğitim almış kıskanç ve kötü Baron Mordo karakteriyle karşımıza çıkacak. Ancak Marvel bu kötü adam konusunda yarattığı rutini bozup yeni bir şeyler yapıp bizi mutlu etmek istiyorsa Dormammu oldukça iyi olacaktır.





KOSTÜMLER

Çizgi romanlarda Doktor. en çılgın kostümü giyiyordu. Ancak aradan 50 yılı aşkın zaman geçti. Algılarımız, moda anlayışımız her şey değişti. Bu filmde kostüm ekibi oldukça iyi çalışmak zorunda. Yoksa yavan görüntülerle karşılaşmamız işten bile değil.





UYUZ DOKTOR

Doctor Strange aslında çok da sevilesi bir karakter değildi. Bir araba kazasında elleri zarar görerek kariyeri sona eren bir cerrah olarak oldukça kibirli biriydi. Efsane karakter Doktor House'yi oldukça andırıyor, belki de onun biraz daha sinir bozucusu. Bunu sinema gibi kitlelere hitap edilmesi gereken bir sektörde seyirciye nasıl yedirecekleri oldukça önemli.





KORKU

Doctor Strange'in yönetmeni Scott Derrickson korku filmleriyle bilinen biri. Şu vakte kadar bu tarz bir film çekmedi. Ve eğer insanların altlarını ıslatacağı bir film çekerse işler değişebilir. Filmde korku ögeleri yüksek olursa bunun Marvel izleyicisi tarafından beğenilmemesi de muhtemel.







AHMET TOĞAÇ