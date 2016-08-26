26 Ağustos 2016 16:26 Doctor Strange bir sürpriz içerebilir Marvel'in bu seneki en büyük sinema ataklarından biri olan Doctor Strange'le ilgili haberler bitmiyor. Şimdi ise yeni bir mistik süper kahramanın kadroya eklenmiş olabileceği söyleniyor.

Öncelikle belirtmeliyiz ki; bu haber spoiler içerebilir. Bunu göz önünde bulundurarak okumanızı rica ediyoruz.







Görünüşe göre büyü, Marvel Sinematik Evreni'nde tamamen ortaya çıkacak! İzleyiciler Stephen Strange'in cerrahlıktan büyücülüğe geçişini bu sonbahar Doctor Strange ile izleyecek, ama muhtemelen filmdeki tek büyücü büyücü olmayacak. Stephen, yeteneklerini The ancient One'dan, Mordo ve Wong'dan öğrenecek. Elbette Strange filmin resmi süper kahramanı olacak, ancak yeni söylentilere göre Jericho Drummm (ya da diğer adıyla Brother Voodoo) da filmde yer alıp Strange gibi büyü güçlerini kullanacak.

The Hashtag Show'un sunucuları Brother Voodoo'nun filmde gözümüzden kaçmayacak bir şekilde görüneceğini söyledi. Doctor Strange'in öyküsüne giriş yapılan çizgi romanlardan birinde dörtlü bir büyücü grubunun bulunduğunu biliyorduk. Bu grupta jericho Drumm'ın kardeşi olan Daniel Drumm da bulunuyordu. Marvel Sinematik Evreni'nde çizgi romanlar etkisini artırmaya başladığına göre, bu evrende Drumm kardeşlerinden bulunabileceğini söyleyebiliriz. Ancak bununla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığını da belirtmek gerek.

1973 yılında yayınlanan Strange Tales #169'da ilk kez tanıtılan Brother Voodoo, Haitili bir büyücüydü. Bir psikiyatrist olan Voodoo, ABD'ye taşınıyordu. 12 yıl sonra Haiti'ye kardeşi Daniel Drummm'ın ölmek üzere olduğunu öğrenerek dönüyor, onun son isteklerini yerine getirmeye çalıişıyor, voodoo büyücüsü Papa Jambo'dan dersler alıyordu. Jericho daha sonra güçlü bir büyücüye dönüşüp, kardeşinin ölümüne neden olan kötü büyücüyü yenmeyi amaçlıyordu.Doctor Strange nasıl ABD'de konumlandırdıysa kendini, Voodoo da Haiti de aynı şekilde yer alıyordu. Ancak Doctor Strange ile birçok kez bir araya gelip dünyanın birçok bölgesinde kötülüğe karşı mücadele veriyordu.