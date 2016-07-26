Bu yılın San Diego Comic Con'u, bol bol dedikoduyu, bol bol yeni açıklamayı, bol bol yeni fragmanı beraberinde getirdi. Öyle ki Marvel ve DC Comics, yepyeni açıklamalar yaparak herkesin gözünü üzerlerine dikti. Bu Comic Con'un "kazanan" üçlüsü DC, Marvel ve Snowden ile Oliver Stone oldu. Üçünün de bu kadar hareketli bir Comic Con'a şahit olmamıza etkisi tartışılmaz. Marvel, birçok şey açıkladı ancak en çok yankı uyandıranlardan birisi, Benedict Cumberbatch'in baş rolünde bulunduğu ve Tilda Swinton'ın ona eşlik ettiği Doctor Strange oldu. Benedict Cumberbatch, aynı gün içerisinde hem BBC'nin yayınladığı Sherlock'un dördüncü sezon fragmanıyla, hem de Doctor Strange'in yeni fragmanıyla geçtiğimiz pazar günü gündemden asla düşmedi. Doctor Strange, büyük bir ilgiye mazhar olmuş durumda.
26 Temmuz 2016 10:46
Doctor Strange Comic Con'dan kazançlı çıktı
Marvel'ın sonbaharda vizyona girecek yeni filmi Doctor Strange, Comic Con'dan eli boş dönmedi.
Yorumlar
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