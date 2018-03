Doctor Strange Comic Con'dan kazançlı çıktı

Bu yılın San Diego Comic Con'u, bol bol dedikoduyu, bol bol yeni açıklamayı, bol bol yeni fragmanı beraberinde getirdi. Öyle ki Marvel ve DC Comics, yepyeni açıklamalar yaparak herkesin gözünü üzerlerine dikti. Bu Comic Con'un "kazanan" üçlüsü DC, Marvel ve Snowden ile Oliver Stone oldu. Üçünün de bu kadar hareketli bir Comic Con'a şahit olmamıza etkisi tartışılmaz. Marvel, birçok şey açıkladı ancak en çok yankı uyandıranlardan birisi, Benedict Cumberbatch'in baş rolünde bulunduğu ve Tilda Swinton'ın ona eşlik ettiği Doctor Strange oldu. Benedict Cumberbatch, aynı gün içerisinde hem BBC'nin yayınladığı Sherlock'un dördüncü sezon fragmanıyla, hem de Doctor Strange'in yeni fragmanıyla geçtiğimiz pazar günü gündemden asla düşmedi. Doctor Strange, büyük bir ilgiye mazhar olmuş durumda.

Yeni fragman algılarla oynuyor









Christopher Nolan'ın Başlangıç (Inception) filminde şehrin kendi kendini büktüğü sahneyi hatırlıyorsunuz değil mi? Doctor Strange size öyle iyi bir sahneeyi, belki de daha iyisini vadediyor yeni fragmanıyla. Fragman, Doktor Strange'in tilda Swinton tarafından canlandırılan The Ancient One ile ilk karşılaşmasını anlatıyor. The Ancient One, kendisine eğitmenlik yapıp mistik sanatlarla ilgili bilgi vererek gerçek bri süper kahraman olmasını sağlıyor. Fragman tamamiyle aksiyon ve mükemmel bir görsellik dolu. Mistik sanatlarla görselliğin buluşmasının ne kadar etkili bir şey olabileceğini en iyi şekilde bize kanıtlıyor.





Oyuncu seçimi tartışması devam ediyor









Hollywood'un yakın zamanda gittikçe "beyaz" aktörlere yönelmesi ve farklı ırkları ya da kültürleri temsilen bile kendi oyuncularıı kullanması, bir süredir tartışılıyor. Bir Japon animesi olan Ghost in the Shell'de Scarlett Johansson'un canlandırdığı Japon karakter ile ilgili büyük bir tartışma henüz başlamışken, Doctor Strange'te Tilda Swinton'un Asyalı bir karakter olan Ancient One'ı canlandıracağı açıklanmıştı. Yapımcıların bu tavrı ayrımcı bulunmuş ve Hollywood'un oyuncu seçimlerini gözden geçirmesi gerektiği vurgulanmıştı. Kültürel erozyonun önenmesi için yapılan bu tartışmalar, hala sürüyor. Doctor Strange filminin yönetmeni Scott Derrickson'a Vulture'dan Abraham Riesman, bu "beyazlaştırma" tartışmasını sorduğunda Derrickson'un verdiği cevap oldukça etkiliydi ve olumlu tepkiler aldı. Derrickson bu tepkileri haklı buluyor:







"Çocukken Denver'da yaşıyordum ve her hafta sonu film izlerdim. Bu filmlerde kendimi görürdüm. Bu ülkede yaşayan Asyalı-Amerikalılarla empati kurunca onları oldukça haklı buluyorum. Ya çocukken izledikleri filmlerde kendilerini görmediler, ya da gördülerse bile gördükleri sadece stereotiplerdi. Filmlerin benim için ne ifade ettiğini düşünerek onlara hak veriyorum. Buradaki herkes için filmler oldukça önemli. Kendine benzer bir kişiyi sinema filmlerinde görmeden yaşamanın ne demek olduğunu bilmiyorum, tahmin bile edemiyorum ama oldukça üzücü olmalı. Bu ciddi bir konu. Gerçekten ASyalı-Amerikalılar'ın sinemadaki temsilleri üzerine konuşmalı ve değiştirilmesi gereken şeyleri değiştirmeliyiz."

Filmde yine Asyalı bir karakteri canlandıran Benedict Wong'a da bu tartışmaların onu rahatsız edip etediğini soran Abraham Riesman, şu cevabı alıyor:

"Hayır hayır, rahatsız etmiyor. Ben Act for Change isimli bir organizasyonda bulunuyorum ve bu organizasyon, kültürel farklılıkları savunuyor. Bu sorulması gereken büyük bir soru ve biz ciddi etkilere sahip filmler yapıyoruz. Ancak yine de Ancient One için Tilda Swinton'dan daha iyi birini düşünemiyorum. Tilda müthiş bir kaliteye sahip."

Filmin kötüsü Mads Mikkelsen ise konuya ilgili daha kısa bir cevap vererek "bunun Amerika'da büyük bir konu haline gelmesini anlayabiliyorum, Ama Avrupa'da hiç önemsenen bir şey değildir. İşin açıkçası çok dikkatimi vermedim bu konuya. Ynie de insanların düşüncelerine saygı duyuyoruö" diyor.

Bu tartışmalar, filmin gösterimine kadar hatta belki daha sonra da devam edecekmiş gibi görünüyor. Doctor Strange, 4 Kasım 2016'da gösterime girecek.