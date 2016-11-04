Benedict Cumberbatch, her anlamda Doktor Strange için en uygun kişi gibi görünüyordu izlediğimiz fragmanların hepsinde. 2016'yı gayriresmi süper kahraman yılı ilan eden yapımcılar üst üste çok büyük projelerle karşımıza geldi. Ne işin Marvel tarafında ne de DC tarafında sular bir gün olsun durulmadı. Hiçbir şey görmesek yeni bir film duyurusu gördük bu yıl içerisinde. Elbette Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War) kadar büyük bir ses getirmese de başlarda, bu yılın filminin Doctor Strange (Doktor Strange) olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Dünyanın her yerinden hayranlık işini bazen büyüten hayranlarıyla Benedict Cumberbatch'in Marvel evrenine girişinin oldukça görkemli olduğunu söyleyebiliriz. Hatta film, oldukça beğenildi şu ana kadar. Bunu da hesaba katmak gerek. Tüm bunların ışığında, bu hafta sonunuzu sinemaya giderek geçirmek istiyorsanız seçiminizin Doktor Strange'ten yana olması gerektiğini söyleyerek aklınızda tutmanız gereken altı bilgiyi sıralamaya geçelim.
4 Kasım 2016 16:12
Doctor Strange'i izlemeden önce bilmeniz gereken 6 şey
Marvel Sinematik Evreni, gittikçe genişliyor. Doktor Strange, enfes bir şekilde beyaz perdede karşımıza çıkmadan önce, hem bilgilerimizi tazeleyip hem de bilmediklerimizi öğrenelim.
Benedict Cumberbatch, her anlamda Doktor Strange için en uygun kişi gibi görünüyordu izlediğimiz fragmanların hepsinde. 2016'yı gayriresmi süper kahraman yılı ilan eden yapımcılar üst üste çok büyük projelerle karşımıza geldi. Ne işin Marvel tarafında ne de DC tarafında sular bir gün olsun durulmadı. Hiçbir şey görmesek yeni bir film duyurusu gördük bu yıl içerisinde. Elbette Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War) kadar büyük bir ses getirmese de başlarda, bu yılın filminin Doctor Strange (Doktor Strange) olduğunu söylemek yanlış olmaz.
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