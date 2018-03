Doctor Strange'i izlemeden önce bilmeniz gereken 6 şey

Benedict Cumberbatch, her anlamda Doktor Strange için en uygun kişi gibi görünüyordu izlediğimiz fragmanların hepsinde. 2016'yı gayriresmi süper kahraman yılı ilan eden yapımcılar üst üste çok büyük projelerle karşımıza geldi. Ne işin Marvel tarafında ne de DC tarafında sular bir gün olsun durulmadı. Hiçbir şey görmesek yeni bir film duyurusu gördük bu yıl içerisinde. Elbette Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War) kadar büyük bir ses getirmese de başlarda, bu yılın filminin Doctor Strange (Doktor Strange) olduğunu söylemek yanlış olmaz.









Dünyanın her yerinden hayranlık işini bazen büyüten hayranlarıyla Benedict Cumberbatch'in Marvel evrenine girişinin oldukça görkemli olduğunu söyleyebiliriz. Hatta film, oldukça beğenildi şu ana kadar. Bunu da hesaba katmak gerek. Tüm bunların ışığında, bu hafta sonunuzu sinemaya giderek geçirmek istiyorsanız seçiminizin Doktor Strange'ten yana olması gerektiğini söyleyerek aklınızda tutmanız gereken altı bilgiyi sıralamaya geçelim.









1. Marvel bir hayli "Harry Potterımsı" yanı var











Marvel Sinematik Evreni sınırlarını, geleneksel süper kahraman sınırlarından çok daha uzağa çekmiş olacak ki, filmi izleyecek olanların beklentilerini artıran bir film ortaya çıkmış. 2014'te vizyona giren Guardians of the Galaxy (Galaksinin Koruyucuları) ile daha kozmik bir standarda çekmişti aslında süper kahramanları. Ancak Doktor Strange, çok daha farklı ve kelimenin her anlamıyla büyülü bir yapım. Büyüye ve büyücülere hazır olun giderken...













2. Film bir orijin hikayesi











Doktor Stephen Strange'in geçirdiği bir kaza sonucu başına gelenleri ve bir büyücüye dönüşme sürecini anlatıyor diyerek özetleyebiliriz Doctor Strange'i. Orijin hikayesi olmasına, henüz sadece sinemada Doktor Strange'in artık var olacağını sabitliyor zihnimizde. YEni haberleri beklemekte yarar var.











3. Filmde birçok büyücü var













Film, birçok kilit büyü dünyası karakterini izleyiciyle buluşturuyor. Grup, Wong (Benedict Wong) ve Karl Mondo (Chiwetel Ejiofor) gibi büyücülerden oluşuyor. İlginç bir şekilde, bu iki karakter de çizgi romandakinden farklı görünüyor. Mordo ise çizgi romanlarda kötü bir karakter, hatta Strange'in düşmanı olarak karşımıza çıksa da, filmde kendisini iyi bir ortak olarak görüyoruz.









4. Kötüden ötesi

Film, bir yönüyle daha bizi şaşırtıyor, çizgi romanları tam olarak kaynak almadığını burada da görüyoruz. Şeytani Dormammu'nun çizgi romanda konuya büyük bir etkisi olsa da, filmde ana kötü çizgi romandaki küçük etkiye sahip bir karakter olan Kaecilius (Mads Mikkelsen).









Kaecilius da tıpkı Doctor Strange gibi Ancient One'ın eğitimini almış bir büyücü ama felsefi bir anlaşmazlık sonucu, Ancient One'dan ayrılma kararı alıyor. Filmde ayrıca Ancient One'ın ölümsüzlüğünün karanlık taraflarını da Kaecilius ile keşfediyoruz.











5. En yeni Avenger ile tanışmalısınız!







Marvel evreninden bir süredir uzak kalan izleyiciler Doktor Strange'i izlemek için endişelenmemeli; bir şey kaçırmış değiller zira bu film apayrı bir öyküyü baz alıyor, diğer Marvel filmlerinden bütünüyle bağımsız.

Fakat ne var ki, bu filmle birlikte Doktor Strange'in Marvel Sinematik Evreni'nde konumlandığını söyemeliyiz. 2014 yapımı Captian America: The Winter Soldier'da Hydra'nın kendisinden bahsettiğini hatırlatmakta da yarar var.

Cumberbatch, Avengers: Infinity War'da da yer almak için açıklandı bu arada.











6. Bitiş jeneriğinin sonuna kadar kalmalısınız