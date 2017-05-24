Birinci kitabı, Trendeki Kız ile tüm dünyada “Çok Satanlar Listesinden uzun süre inmeyen Paula Hawkins’in ikinci romanı Karanlık Sular İthaki Yayınları’ndan çıktı. Çok yeni olmasına rağmen , Amerika, İngiltere, Portekiz gibi ülkelerde “Best Seller” olan Karanlık Sular, Türkiye’de de raflarda yerini aldı.
24 Mayıs 2017 13:34
Dönemin Alfred Hitchock’u denilen Paula Hawkins’ten yeni romanı: Karanlık Sular
Yayımlandığı andan itibaren çoksatan listelerini altüst eden, pek çoklarınca yılın kitabı seçilen, son yılların en önemli gerilim romanı TRENDEKİ KIZ’ın yazarı Paula Hawkins’ten gizem dolu yepyeni bir roman!
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