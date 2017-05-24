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Sinema>  Sinema Haberleri
24 Mayıs 2017 13:34

Dönemin Alfred Hitchock’u denilen Paula Hawkins’ten yeni romanı: Karanlık Sular

Yayımlandığı andan itibaren çoksatan listelerini altüst eden, pek çoklarınca yılın kitabı seçilen, son yılların en önemli gerilim romanı TRENDEKİ KIZ’ın yazarı Paula Hawkins’ten gizem dolu yepyeni bir roman!

Birinci kitabı, Trendeki Kız ile tüm dünyada “Çok Satanlar Listesinden uzun süre inmeyen Paula Hawkins’in ikinci romanı Karanlık Sular İthaki Yayınları’ndan çıktı. Çok yeni olmasına rağmen , Amerika, İngiltere, Portekiz gibi ülkelerde “Best Seller” olan Karanlık Sular, Türkiye’de de raflarda yerini aldı.

Psikolojik gerilim sevenlerin bir çırpıda okuyacağı kitap, İngiltere’de Beckford kasabasında kızıyla yalnız yaşayan bir kadının nehirde cesedinin bulunmasıyla başlıyor.


Kitap, kasabada yaşamanın iyi özelliklerinin yanı sıra boğuculuğu, yıllarca saklanan sırların hayatları nasıl etkilediğini, baskı altında “hiç yapmam” denilen bir şeyin nasıl da yapılabileceğini gösteren etkileyici bir roman.
Ölümünden birkaç gün önce Nel yardım istemek üzere kız kardeşine telefon eder. Ancak kardeşi Jules yanıt vermez ve yardım çağrısını geri çevirir. Birkaç gün sonra Nel’in ölüm haberi gelir. Jules ise kaçtığı ve gelmemeye yemin ettiği kasabaya, geride kalan yeğenine bakmak için dönmek zorunda kalır.
Ancak Jules dehşet içerisindedir. Çok korkmuştur. Anımsamak istemediği hatıraları su yüzüne çıkarken, Nel’in intihar etmeyeceğine de giderek ikna olur. Bunların ötesinde Jules sudan korkmaktadır, özellikle de Ölüm Göleti dönen o korku verici yerden...
Gazeteci Yazar Paula Hawkins, yeni kitabıyla ilgili “Kendimiz ve ailemizle ilgili anlattığımız hikâyeler belirlidir; insanı insan yapan şeyler onlardır. Haliyle aynı evde ve aynı insanlarla ilgili bir hikâyenin farklı kişilerce farklı biçimde anlatılması beni heyecanlandırıyor. Bu kitapta çocukların, yetişkin ilişkilerini, yetişkin eylem ve kararlarını nasıl ele aldığını ve onlara mantıklı gelen kısımları bunlar üzerinden nasıl sınırlandırarak yorumladıklarını görüyoruz” diyor.
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