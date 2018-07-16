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Sinema>  Sinema Haberleri
16 Temmuz 2018 23:12

Downton Abbey geri dönüyor

Yayınlandığı dönemde izleyicileri ekrana kilitleyen Downton Abbey dizisi bu sefer film olarak geri dönüyor.

Uzun zamandır fısıltı gazetelerinde film olacağı koşulan Downton Abbey’den sevindirici haber geldi. 6 sezon 52 bölümlük fenomen dönem dizinin filminin çekileceği bugün dizinin Facebook sayfasından hayranlarına duyuruldu. Hayranlarını daha da sevindirecek diğer bir haber ise; dizide rol alan oyuncu kadrosunun birçoğunun filmde de boy gösterecek olması.


Dizininsevilen karakterlerinden Daisy Mason'ıSophie McSheraveLady Edith Crawley rolündekiLaura Carmichael,Violet Crawley rolündeki Oscar ödüllüMaggie Smith, Lady Mary CrawleyMichelle Dockery, Grantham KontuRobert Crawley rolündekiHugh Bonnevillegibi önemli isimlerin kadroya geri döneceği iddia ediliyor. Downton Abbey dizisinden sonra büyük çıkış yakalayarak hem Avrupa’da hem de Hollywood’da yüksek bütçeli yapımlarda boy göstermeye başlayan Dan Stevens ve Lily James gibi isimlerin dizinin film versiyonunda yer alıp almayacağı henüz belirsizliğini koruyor.


Amerika'da en çok izlenen İngiliz dizisi ünvanına sahip olan dizi aynı zamanda 69 Emmy adaylığından 50’sini kazanarak Emmy Ödülleri tarihinin 'en çok adaylık kazanan uluslararası dizisi' oldu.Birleşik Krallık Kraliçesi Elizabeth’in de en sevdiği dizi olan Downton Abbey’in prodüksiyon çalışmalarına bu yaz start verilecek. Vizyon tarihi ise henüz belirsizliğini koruyor.

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