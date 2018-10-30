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Sinema>  Sinema Haberleri
30 Ekim 2018 11:27

Drakula karakteri Erkan Petekkaya’ya emanet

Erkan Petekkaya Deliler Fatih’in Fermanı filminde Drakula karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.


Yönetmenliğini Osman Kaya’nın yaptığı, başrolündeErkan Petekkaya’nın rol aldığıDeliler Fatih’in Fermanıvizyon için gün sayıyor. 23 Kasım’da vizyona girecek olan filmde Petekkaya, Drakula rolüyle beyazperdede boy gösterecek.


Filmde Erkan Petekkaya tarihe Kazıklı Voyvoda ve Kont Drakula adıyla geçen Romanya Kralı 3. Vlad rolüne hayat verecek.


GERARD BUTLER, LUKE EVANS VE UDO KIER’DAN SONRA ERKAN PETEKKAYA!


Hollywood sinemasında Gerard Butler (Dracula - 2000) , Luke Evans (Dracula Untold - 2014), Udo Kier (Blood for Dracula 1973) gibi isimlerin canladırdığı Drakula karakteri Erkan Petekkaya’ya emanet.


Angel Yapım imzasıyla, 23 Kasım’da vizyona girecek ‘Deliler Fatih’in Fermanı’, 15’inci yüzyılda Eflak Voyvodası olan 3’üncü Vlad Tepeş’in Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğu Avrupa’daki topraklarında yaşayanlara karşı bulunduğu zulmü sona erdirmeleri için Fatih Sultan Mehmet’in görevlendirdiği ‘Deliler’ adlı askeri birlikten bir grubun mücadelesini konu ediniyor.


Yönetmenliğini Osman Kaya’nın yaptığı aksiyon türündeki ‘Deliler Fatih’in Fermanı’nın senaryosunu Mustafa Burak Doğu ile İbrahim Ethem Arslan yazdı.


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