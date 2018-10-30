Drakula karakteri Erkan Petekkaya’ya emanet

Bu yıl 19. kez düzenlenecek olan İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali 30 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında Fransız Kültür Merkezi, İzmir Sanat, Konak Sineması ve Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecek. Ulusal ve uluslararası filmler, Altın Kedi Ödülleri için yarışırken, Türkiye ve dünya sinemasının önemli isimleri ise sinemaseverlerle buluşacak.