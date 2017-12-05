'Düğün Dernek' filmine ceza geldi





Yılmaz Erdoğan’ın ortak olduğu Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM), Düğün Dernek filminde kullanılan “Entarisi Dım Dım Yar” adlı türkü nedeniyle tazminat ödemek zorunda kaldı.



'Entarisi Dım Dım Yar' adlı türküyü Düğün Dernek filminde izinsiz kullandığı iddiasıyla dava açılan Yılmaz Erdoğan’ın ortak olduğu BKM, 35 bin lira tazminata çarptırıldı.Yılmaz Erdoğan’ın ortak olduğu Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM), Düğün Dernek filminde kullanılan “Entarisi Dım Dım Yar” adlı türkü nedeniyle tazminat ödemek zorunda kaldı.



Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne üç yıl önce açılan davada 1978 yılında hayatını kaybeden Osman Şan’ın “Entarisi dım dım yar” adlı türkünün bestecisi ve söz yazarı olduğu belirtildi.



Davalı BKM’nin “Düğün Dernek” adlı sinema filminin yapımcısı olduğu anlatılan dava dilekçesinde “Müvekkillerim 7 kişi merhum Osman Şan’ın mirasçılarıdır. Eser Osman Şan’a aittir. Bu eser anonim değildir. Bu eser ilk defa Osman Şan tarafından beş saz arkadaşıyla birlikte kurduğu Sivas yöresinde zamanın en ünlü saz heyetinde yıllarca söylenmiştir. Filmi bugüne kadar yaklaşık 7 milyon kişi izlemiş ve 68 milyon 792 bin lira hâsılat yapmıştır. Film müziği ünlü yapmamış, müzik filmi tanıtmıştır. Basında bu şarkı tıklanma rekorları kırıyor şeklinde haber olmuştur. Youtube’da 19 milyon 431 bin kişi, dev puntolarla başlayan bu eserin tanıtım videosu filmini tıklamıştır. Ayrıca bu eser en iyi film müziği ve en iyi düet dalında birçok ödül almıştır. 42 bin liranın davalıdan tahsilini istiyoruz” denildi.



BKM ise eserin MESAM ve MSG tarafından anonim kabul edildiğini ve anonim kabul edilen bu eserin filmin özgün müzik bestecisi tarafından aranje edildiğini iddia etti. Ancak mahkeme, 7 mirasçının açtığı davayı kısmen kabul ederek Yılmaz Erdoğan’ın ortağı olduğu BKM’nin izinsiz kullanım nedeniyle 35 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.



