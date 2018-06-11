Dümdüzz Adam Cuma vizyonda!

Dümdüzz Adam'da, Ferdi Sancar, Cezmi Baskın, Ersin Korkut başrollerde. Ayrıca Hamdi Kahraman, Cem Korkmaz, Levent Sülün ve Tayfun Sav da filmde yer alıyor.Genelde korku filmleri ile tanınan yönetmen Murat Toktamışoğlu imzasını taşıyan komedi filmi Dümdüzz Adam'dasıradan bir taksicinin çılgın ve macera dolu bir gününü izleyeceğiz.

Kendi halinde bir taksi şoförü olan Ferdi, dedesi Cemşit ile birlikte yaşar. Cemşit, telefonda mesajlaştığı Tatyana’ya aşık olur. Tatyana Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelmek için 10 bin Euro isteyince, Cemşit tarlasını satmaya karar verir ve olaylar gelişir.

"Dümdüzz Adam" 15 Haziran'da sinemalarda!