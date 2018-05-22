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Sinema>  Sinema Haberleri
22 Mayıs 2018 11:29

Dümdüzz Adam geliyor!

Komedi filminde Ferdi Sancar, Cezmi Baskın, Ersin Korkut gibi isimler var..



Yerli komedinin sevilen oyuncularının başrolleri paylaştığı "Dümdüzz Adam"da Hamdi Kahraman, Cem Korkmaz, Levent Sülün ve Tayfun Sav gibi isimleri de izleyeceğiz. Filmin yönetmeni Murat Toktamışoğlu'nu genelde korku türü filmleriyle tanıyoruz. Bu kez komedi türünü deneyen yönetmen filmin senaryosunu da kendisi yazmış.


Kendi halinde bir taksi şoförü olan Ferdi, dedesi Cemşit ile birlikte yaşamaktadır. Cemşit, sadece telefonda mesajlaşarak Tatyana’ya aşık olmuştur. Tatyana ise Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelmek için 10 bin Euro ister. Aşık ve saf Cemşit ona yardım etmek için tarlasını satmaya karar verir. Ferdi, dedesine Tatyana’nın dolandırıcı olduğunu söylese de onu ikna edemez.


"Dümdüzz Adam" 15 Haziran'da vizyonda.

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    Dümdüzz Adam
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