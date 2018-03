Dünden bugüne en iyi korku dizileri

Sinemanın icadından bu yana iç içe olduğumuz bir tür olan "korku"nun binbir farklı çeşidini beyazperde de izledik. Şimdi ise TV için revaçta olan bu türün en iyi dizi örneklerine bir göz atalım. İşte televizyon dizileri arasından seçilmiş en iyi korku yapımları.





1- Penny Dreadful (2014-...)

Karakterlerinde, korku-gerilim edebiyatının en önemli isimlerini barındıran dizi, Victoria Dönemi İngilteresi’nde geçiyor. Dr. Frankenstein'ların, Dracula'ların, Dorian Gray'ların havada uçuştuğu dizi, hem edebiyat tutkunlarının hem de korku sevdalılarının son dönemlerdeki favorisi konumunda.





2- Rosemary’s Baby (2014)

Yine başka bir korku klasiğinin, aynı isimli yeniden yapımı olarak karşımıza çıkan Rosemary’s Baby, öyle pek de uzun soluklu bir dizi değil. Sadece iki bölümü olan bu mini-dizi, orjinal Rosemary'nin Bebeğin'den yaklaşık 30 dakika daha uzun.





3- From Dusk Till Dawn: The Series (2014...-)

Tarantino'nun yazarlığında ve Robert Rodriguez'in yönetimde, 1996'da çekilen filmin bir TV uyarlaması olarak karşımıza çıkan yapım, yine Robert Kurtzman'ın hikayesinden uyarlanan film gibi aynı konuyu içeriyor.





4- Bates Motel (2013-...)

5. sezonunu deviren Bates Motel, Hitchcock'un, Robert Bloch romanından uyarladığı şaheseri Psycho filminin öncesindeki olaylara odaklanıyor. Gelmiş geçmiş en iyi korku-gerilim filmlerinden biri olarak kabul edilen Psycho'nun öncesinde neler olduğunu görmek istiyorsanız önünüzde izlenecek tam 50 bölüm duruyor.





5- American Horror Story (2011 - ... )

Her sezonunda yeni bir öykü anlatan American Horror Story, son dönemin gözde yapımları arasında. Lanetli evlerden akıl hastanelerine birçok farklı mekanı korku öğesi olarak kullanan yapım bir süre daha yayında olacağa benziyor.





6- The Walking Dead (2010 - ... )

Bir zombi furyasını sosyla hayatımıza katan bir diziyi es geçmek olmazdı. Korkunun yanında draması da kuvvetli olan bu yapım arkasında tam 99 bölüm bırakmışken 9 Ekim'de 7. sezonunun ilk bölümüyle seyircilerin karşısında olacak.





7- True Blood (2008-2014)

Yaklaşık iki sene önce tamamlanan dizi, vampir konulu yapımların bilindik yapılarını kullansa da kendine, birçoğundan farklı bir çizgi oturtmayı başarmıştı. Korku öğelerinin yanında erotizmi de bölümleri arasına iyi yedirmiş olan yapım, son dönemlerin başarılı korku dizileri arasına giriyor.





8- Supernatural (2005-...)

Onuncu yılını devirmiş olan bu fantastik-korku dizisine, artık rahatlıkla "klasik" diyebiliriz. Neticede karşımızda yüzlerce bölümü olan ve geniş bir hayran kitlesine sahip dizi var. Sam ve kardeşinin doğa üstü şeylerle mücadelesi, dizi ekibince bir süre daha devam ettirilecek. Herhalde bunun ne zaman sonlanacağını sadece reytingler belirleyecek.





9- Masters of Horror (2005-2007)

Rutin bir dizi kıvamında çok uzak olan bu yapım, sinemada adını "korkunun ustası" olarak duyurmuş birçok farklı yönetmenin, her bölümünde farklı hikayeler anlattığı bir dizi olarak karşımıza çıkıyor. Korkunun ustaları derken sadece boş bir iltifat yaptığımızı sanmayın çünkü gerçekten Dario Argento, John Carpenter, Takashi Miike, Tobe Hooper gibi ustalar bu bölümleri yönetti.





10- The Twilight Zone (1959 - 1964)

Korku dizilerinin atası olarak kabul edilen, 5 sezonluk "Alacakaranlık Kuşağını" da listenin son sırasına ekleme ihtiyacı duyduk. Belki dizinin, şimdiki TV izleyicisi için çok çekici bir yanı olmasa da her bölümünde farklı oyuncuların farklı hikaylerde oynadığı bu klasik yapımı unutmamakta fayda var.







