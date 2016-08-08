Yaptığı her film vizyona girdikten haftalar, aylar hatta bazen yıllar sonra bile tartışılıyor. Batman'e bambaşka bir tavır kazandırdı, Interstellar ile hepimizi birer küçük bilim insanı yaptı ve Christopher Nolan'ın durmaya pek de niyeti yok gibi görünüyor. İkinci Dnünya Savaşı'nı anlatan dönem filmi Dunkirk'ten ilk fragman, önce Suicide Squad'ı izlemek için Amerika'daki sinema salonlarını dolduran izleyicilere izletildi, daha sonra da internet üzerinden paylaşıldı. Bir dakikaya yakın süresinin içerisinde filmden birkaç farklı çekimi içeriyor fragman.
8 Ağustos 2016 10:39
Dunkirk'ten ilk fragman yayınlandı
Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk'ün ilk fragmanı yayınlandı. Film sabırsızlıkla bekleniyor.
Yaptığı her film vizyona girdikten haftalar, aylar hatta bazen yıllar sonra bile tartışılıyor. Batman'e bambaşka bir tavır kazandırdı, Interstellar ile hepimizi birer küçük bilim insanı yaptı ve Christopher Nolan'ın durmaya pek de niyeti yok gibi görünüyor. İkinci Dnünya Savaşı'nı anlatan dönem filmi Dunkirk'ten ilk fragman, önce Suicide Squad'ı izlemek için Amerika'daki sinema salonlarını dolduran izleyicilere izletildi, daha sonra da internet üzerinden paylaşıldı. Bir dakikaya yakın süresinin içerisinde filmden birkaç farklı çekimi içeriyor fragman.
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