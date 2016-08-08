Dunkirk'ten ilk fragman yayınlandı

Yaptığı her film vizyona girdikten haftalar, aylar hatta bazen yıllar sonra bile tartışılıyor. Batman'e bambaşka bir tavır kazandırdı, Interstellar ile hepimizi birer küçük bilim insanı yaptı ve Christopher Nolan'ın durmaya pek de niyeti yok gibi görünüyor. İkinci Dnünya Savaşı'nı anlatan dönem filmi Dunkirk'ten ilk fragman, önce Suicide Squad'ı izlemek için Amerika'daki sinema salonlarını dolduran izleyicilere izletildi, daha sonra da internet üzerinden paylaşıldı. Bir dakikaya yakın süresinin içerisinde filmden birkaç farklı çekimi içeriyor fragman.





Suicide Squad da Dunkirk de Warner Bros.'un yapımcılığını üstlendiği iki film olarak ön planda. Bu yüzden, Nolan'ın Dunkirk'ünün Suicide Squad gösteriminde izleyiciye tanıtılması şaşırtıcı olmadı. Öte yandan, Nolan, bir Batman üçlemesi yönetmişti. Batman ve Joker, Christopher Nolan ve Suicide Squad için ortak nokta. Ancak bu, filmlerin birbirinden taban tabana zıt olduğu gerçeğini de değiştirmiyor tabii ki. Birisi İkinci Dünya Savaşı'nı çıkış noktası olarak alırken, diğeri bir süper kahraman filmi.





Christopher Nolan'ın yönettiği ve Tom Hardy, Mark Rylance, Cillian Murphy ve Kenneth Branagh'ın başrolllerini üstlendiği Dunkirk, İngiliz askeri tarihi için oldukça önemli bir konuyu ele alıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın en çatışmalı dönemlerinde bir Fransız sahilinde botlarda ve gemilerde mahsur kamış askerlerin kurtarılmasını konu alıyor.

Christoher Nolan bu film için kurabileceği en yüksek noktalara seti kurmaya çalışmıştı. Böylelikle elde edebileceği en ilgi çekici görüntüleri elde etmek istiyordu. Fragmandan anlaşıldığı kadarıyla bunu başarmış.

One Direction isimli müzik grubunun vokalisti Harry Styles'ı da kadrosunda barındıran film, bu oyuncu seçimiyle de oldukça dikkat çekti. Setten daha önce yayınlanan bir fotoğrafta dönem kıyafetleriyle Kuzey Fransa'da görüntülenen oyuncu, fragmanda ise karşımıza çıkmadı.

Dunkirk, 21 Temmyz 2017'de gösterime girecek ve şimdiden sosyal medyayı sallıyor.







