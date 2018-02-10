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Sinema>  Sinema Haberleri
10 Şubat 2018 13:23

Dünyaca ünlü filmin kadrosuna Haluk Bilginer'de katıldı!

John Carpenter’ın 1978 yapımı korku klasiği Halloween (Cadılar Bayramı)'nın 40. yılında 11. filmin çekimleri başladı. Filmin kadrosuna usta oyuncu Haluk Bilginer de dahil oldu

Toby Huss ile filme katılan oyunculardan Haluk Bilginer, Halloween 11'de Sartain karakterine hayat verecek. 63 yaşındaki aktör, daha önce The International, Ben-Hur, Forget About Nick, Trendy, The Ottoman Lieutenant, Rosewater gibi yabancı yapımlarda da yer almıştı.
Halloween filmlerinde dört kez Laurie Strode karakterini canlandıran aktris Jamie Lee Curtis, 59 yaşında beşinci kere rolüne geri dönüyor. Aktör Nick Castle da 1978’deki Halloween filminde oynadığı ve korku türünün en ikonik seri katillerinden biri olan Michael Myers’a hayat vermek için yine kamera karşısına geçiyor.
40 yıl önce 300 bin dolar bütçeyle çekilen ilk film 47 milyon dolar hasılat elde ederek o döneme göre olağanüstü bir başarıya imza atmıştı. Sonrasında çekilen 9 filmle birlikte toplam gişe getirisi 400 milyon dolara yaklaştı. 11. Halloween filmi ABD’de 19 Ekim’de gösterime girecek.
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