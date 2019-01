Dünyaca ünlü yönetmen başrol oyuncusunu sosyal medyadan seçti

Jaws, E.T., Indiana Jones and the Temple of Doom (Kamçılı Adam), Jurassic Park, Schindler'in Listesi ve Er Ryan'i Kurtarmak gibi unutulmaz filmlere imza atan Oscarlı yönetmen Steven Spielberg çağa ayak uydurdu. Usta yönetmen yeni filminin başrol oyuncusunu sosyal medyadan seçti.

Amerikalı sinema yönetmeni, yapımcı ve senarist Steven Spielberg; yeni filmi West Side Story'deki (Batı Yakası Hikayesi) Maria karakteriiçin başvuruda bulunan 30 bin kişi arasından profesyonel oyunculuk deneyimi olmayan Rachel Zegler'i seçti. Spielberg, sosyal medyada güçlü sesiyle ünlenen genç kızı bu role uygun buldu.

İki yıl önce kendi YouTube kanalında şarkılar söyleyerek hayran kitlesi kazanan ve birkaç amatör müzikalde sahne alan Zegler'ın şarkıları online platformlarda milyonlarca kişi tarafından izleniyor. 17 yaşındaki Rachel Zegler'in filmdeki performansı ise şimdiden merak konusu oldu.