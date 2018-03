Dünyaca yasaklı filmler

Sinema her ne kadar gündüz düşerimizin beyazperde üzerine bir yansıması olsa da herkesin düşleri pek "tatlı" değil. İnsanlar toz pembe hayallerin yanında vahşi de katliamları, sınır tanımaz işkenceleri de düşünebiliyor. "Rahatsız edici filmler" üreten insanlar için bu kadar önyargılı olmak her zaman doğru olmayabilir. Kim bilir belki de üslubunu sert tutatak bizleri "gündüz düşlerimizden" uyandırmayı hedefliyorlardır. Fikirleri her ne olursa olsun böyle film yapan insanlar dağıtımcılar, gösterimciler veya sansür kurulu tarafından pek sevilmezler. Bir şekilde de ortaya koydukları eserler yasaklanır. Tabi sınırlamanın imkansız olduğu internet çağında herhangi bir yasağın ne kadar kalıcı olduğu da tartışılır. Belli sebepler ile yasaklanan filmleri sizin için derledik. İster bu yasaklı filmleri izleyin isterseniz de sadece "bir konusuna bakıp çıkın", bu konuda bir zorlama yok. Ancak yine de göz atmaktan kaçınmamalısınız.





Mikey 1992

Mikey'i ilk gördüğünüz zaman onun, her yaşatı gibi biraz yaramaz olsa da masum bir çocuk olduğunu sanabilirsiniz. Ancak o, büyümüş de küçülmüş bir psikopattan başka bir şey değildir. Öz ailesini öldürüp olaya kaza süsü veren cani çocuk, evlatlık olarak gittiği aileyi de pek "rahat" bırakmaz. Yasaklı filmler arasında en ürkütücü filmlerden biri olan Mikey, yasağını kanla, vahşetle değil hikayesi ile "kazanıyor".



Evil Dead 1981

Seksenlerin fenomen korku filmi Evil Dead, İngiltere, İsveç ve İzlanda gibi ülkelerce uzun bir süre yasaklandı. Vahşetin dolu dolu gösterildiği film, sinema tarihinde gelmiş geçmiş en çok kan efekti kullanılan film ünvanına sahip olabilir. Kesilen kollardan, boyunlardan akan oluk oluk kan bazı insanları rahatsız etse de korku hayranları için filmin kültleşmesine neden olmuştur.





Cannibal Holocaust 1980

Dünyaca ünlü İtalyan filmi "Yamyam İşkencesi" yönetmeninin başına ciddi sorunlar açmıştı. Kan, vahşet ve işkence ile bezenmiş film bazı kişilere o kadar gerçek geldi ki filmin bir kurgu olup olmadığı konusunda tereddütte kaldılar. Hatta yönetmen, filminde oynattığı oyuncuları gerçekten öldürmediğini kanıtlamak için onları mahkemeye çıkarmak zorunda kaldı. Her ne kadar bu çabası onun beraatini getirse de film uzun bir süre boyunca İtalya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yasaklı olarak kaldı. Hala insanların endişe ile yaklaştıkları film, korku-işkence türünün en önemli filmlerinden biri.





Life of Brian 1979

Listenin tamamen korku dolu filmlere dolu olmasını bekleyebilirsiniz ancak hayır, bu beklentiniz doğru değil. Çünkü yasaklanmalara neden olan rahatsız edicilik sadece vahşetten ibaret değil. Bir kara komedi de birçok kişiyi rahatsız edebilir. İncil'deki hikayeler üzerine onlarca dini yapıma imza atan Hollywood'a karşı bir parodi olan film, etrafındaki insanlarca Mesih sayılan Brian'ın başından geçen olayları konu ediniyor. Herkes farklı sebeplerden dolayı onun peşindedir. Kimi onu öldürmek ister kimi de himayesi altına girip edebi yaşamda feraha ermek ister. Ancak o sadece Brian olmanın peşindedir.





Face Of Death 1978

Türkçe'ye "Ölümle Yüz Yüze" gelmek olarak çevirilen film, yaratıcıları tarafından belgesel olarak nitelendiriliyor. Çünkü onlara göre filmdeki ölüm sahneleri gerçek. Aslında filmin tamamı belli ölüm sahnelerinin birleşiminden oluşuyor. Bu gerçeklik iddiası hala tartışılmakla beraber tüm dünyanın hemfikir olduğu bir şey vardı, filmi yasaklamak. Bazı kişilerin filmdeki ölüm sahnelerinin gerçekliğine inanmadılar. Her şeyin gerçekmiş gibi gösterildiği iyi bir kurgu olduğunu iddia ettiler. Tabi filmim yaratıcları bunu kabul etmedi. Üstüne de 5 film daha yaptılar.





Salo or The 120 Days of Sodom 1974

Filmler bazen, pornografik içerikliği olduğu iddiası ile zaman zaman yasaklanmışlardır. Ancak İtalyan yönetmen Pasolini, asla bir porno çekmedi. Bazı filmlerini Binbir Gece Masalları, Canterbury Hikayeleri gibi kadim hikayelerdeki cinsellik üzerine oturtmuş olsa da Salo filmi içinde çıplaklık olsa da cinsellik barındırmayan bir yapımdır. Yani herhangi bir izleyicinin filme "cinsellik" yaftası vurmak etmesi sadece filmde faşist Salo hükümetinin yaptığı işkencelerin yanlış yorumlanmasından kaynaklanır. Yine de bu kadar rahatsız edici bir yapım sinema salonlarında barımadığı için yasaklandı. Hatta Pasolini, filmini gösterime sokamadan önce dövülerek öldürüldü.





The Texas Chainsaw Massacre 1974

Slasher diye adlandırabileceğimiz "gözünü kan bürümüş psikopat katil" temalı filmlerin ilklerinden biri olarak kabul edilen Teksas Testere Katliamı, saf vahşeti ile binlerce hatta milyonlarca seyirciyi ilk çıktığı günden beri korkutmaktadır. Film başlangıçta Alfred Hitchcock'un dünyaca ünlü Psycho filmine esin kaynağı olan seri katil Ed Gein'in üzerine kurulacaktı. Ancak değişen şartlar, yönetmen Tobe Hooper'ın de filme bakışını değiştirdi. Sonunda da eli testereli ancak maskesinin altında "naif" bir yüreği olan Leatherface (Deri Surat) ortaya çıkıverdi. Filmin bir korku klasiğine dönüşmesi de onun yasaklanmayacak olmasına engel olamadı.





The Exorcist 1973

Şimdi de karşınızda yapıldığı dönemde ortalığı kasıp kavuran bir film var. 2000'lerden sonra makyaj ve teknoloji anlamındaki olağanüstü gelişmeler Excorsist'in korkutuculuğunu kaybettirse de o hala en iyi korku filmlerinden biri olarak kabul edilir. Gerek yetmişlerdeki seyirci için fazla korkutucu olması gerekse de dini simgelere dair filmdeki "ahlaksızlıklar" filmin belli sinemalarca yasaklanmasına sebep oldu. Hatta yapımcılar bile kendi kendilerine sansür uygulamışlardı. Örneğin filmin vizyona giren kısmında, içine şeytan kaçmış kızın meşhur "örümcek yürüyüşü" bulunmamaktadır. Daha sonradan restorasyona yapılan filme o sahne eklenmiştir ve emin olun ki filmi izlemeyen insanların bile o "olağanüstü" sahneden haberleri var.





Mürebbiye 1919

Şimdi çok eskilere, Türk Sinemasın ilk örneklerinin verildiği zamanlara gidiyoruz. Listenin öteki filmlerinden çok ayrı yerde olan Mürebbiye'yi bir dipnot olarak görmenizi isteriz. Ülkede sinemacı diyebileceğimiz kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmezken nasıl olur da yapılan bir filmin yasaklanmış olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. O zamanlar topraklarımızın kontrolü büyük çapta işgal devletlerine yani Fransızlara, İngilizlere bağlıydı. Edebiyat ders kitaplarından hatırlayacağınız Ahmet Vefik Paşa'nın oyunlarında rol alan Ahmet Fehim ise tiyatrodan sinemacılığa soyunmuştu. Ancak Ahmet Fehim'in, Hüseyin Rahmi'nin aynı isimli romanından uyarlanan filminde hafif meşrep mürebbiye karakteri bir Fransız olduğu için işgal kuvvetlerince film yasaklandı. Böylece Mürebbiye, Türk Sinema Tarihin'de sansürlenen ilk film olmuştur. Kısmet o ki, Naziler Fransa'yı işgal ettiğinde Fransız sanatçıların Almanları eleştirdiği filmler de o dönemce yasaklanmıştı.



AHMET TOĞAÇ