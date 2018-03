Dünyanın en çok kazanan dizi oyuncuları

Sinema ve televizyon dünyası her geçen gün daha da “pahalı” bir sektör olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bütçeler, her yeni işte daha da kabarıyor. Tabi bu yapımların göz önünde olan figürleri yani oyuncular, sizce ne kadar kazanıyordur. Şimdi gelin hep beraber dizi sektöründe en çok kazanan oyunculara bakalım.





The Big Bang Theory – Jim Parsons, Kaley Cuoco ve Johnny Galecki (1.000.000 $)

En çok izlenen komedi dizilerinde olan Big Bang Theory, oyuncularına verdiği yüksek meblağlarla bu kadar çok izlenişinin karşılığını ödüyor. Dizinin ilk sezonları reytingler açısında pek parlak değildi. Ancak daha sonra gittikçe yükselen bir grafik çizdi. Artık dizi, bölüm başı 18 milyondan fazla izleyiciye sahip. Oyuncu kadrosunun başrolündeki üç kafadar Jim Parsons (Sheldon), Kaley Cuoco (Penny) ve Johnny Galecki (Leonard) bölüm başına 1 milyon dolar alıyorlar. Sezon başı bölüm sayısı 24'e çıktığından beri her bir yıldız oldukça yüklü miktarda para kazanıyor. CBS, bu üç kafadarı oldukça seviyor olmalı. Malum onlara sezon başına yaklaşık 75 milyon dolar ödüyorlar.





Gilmore Girls – Lauren Graham ve Alexis Bledel (750.000 $)

Gilmore Girls, milyonlarca ve tükenmeyen hayran kitlesiyle tüm zamanların en sevilen yapımlarından biri oldu. 7 sezondan sonra ana kadro ile yaşanan finansal anlaşmazlıklar ve başka sebeplerden dolayı dizi 2007 yılında iptal edildi. Ve şu an 9 yıl sonra Netflix ve serinin yaratıcısı Amy Sherman-Palladino bütün kadronun dahil olacağı bir Gilmore Girls'ü yeniden izleyicilerin beğenisine sunmak için oldukça uğraştı. Kasım'da Netflix 90 dakikalık 4 bölüm yayınlayacak. Lorelai ve Rory Gilmore'u canlandıran serinin yıldızları Lauren Graham ve Alexis Bledel bölüm başına 750 bin dolar kazanacaklar. Bu da sezonluk 3 milyon dolara tekabül ediyor.





NCIS(Naval Criminal Investigative Service) – Mark Harmon (525,000 $)

Bir polisiye olan NCIS 2003'de izleyici karşısına çıktığında TV'de en çok izlenen yapımlardan biri oldu. Bölüm başı 19 milyondan izleyiciye sahip olan dizinin 2012-13 sezonunda American Idol ve Sunday Night Football gibi reyting canavarı yapımları geçti. Yayın hayatına girdiğinden beri iki çok başarılı spin-off ortaya çıktı: NCIS: Los Angeles ve NCIS: New Orleans. Özel Ajan Antonhy DiNozzo karakterine hayat veren Michael Weatherly'ın ayrılışından beri Mark Harmon, dizinin başlangıcından itibaren devam eden kadrodaki az sayıdaki oyuncuya dahil. Ve onun dizinin merkezindeki Özel Ajan Leroy Jetho Gibbs'i oynuyor oluşu bölüm başına 525 bin dolar gibi bir meblağı kazanmasına sebep oluyor.





House of Cards – Kevin Spacey (500.000 $)

Bu listedeki bütün yapımları göz önünde bulundurduğumuzda House of Cards, geri kalanlara göre devrimci sayılabilir. İçeriğinden değil, 2013 yılında yayınlandığı ilk sezonda 9 Emmy Adaylığını hak ederken aynı zamanda internet üzerinde yayında bir ilkti. House of Cards muhteşem bir politik drama ancak hikayenin de ötesinde Kevin Spacey ve Robin Wright'ın olağanüstü performansları dizinin maksimum sınırlarına ulaşmasını sağlıyor. Spacey bu yapımın yüzü olduğundan beri bölüm başına 500 bin dolar kazanıyor. Ve bütün bunların yanı sıra dizi bir sezonda sadece 13 bölüm olarak yayınlanıyor. Ortalama bir TV dizisi yıldızının hayal bile edemeyeceği bir meblağ.





Game of Thrones – Nikolaj Coster-Waldau EmiliaClarke, Kit Harington, Lena Heady, ve Peter Dinklage (500.000 $)

2010 yılında izleyici karşısına çıkışından beri küresel bir fenomen haline gelen dizi HBO tarihinin en çok izleneni olmasının yanı sıra uydu ve kablolu televizyonun reyting sınırlarını da aştı. İlk önce Emmy'de en çok ödül kazanan dram olan dizi ondan sonra en çok ödül kazanan dizi haline geldi. Dizi izleyiciyi büyülemeye devam ederken bu büyünün büyük bir sebebi de dizinin geniş ve bir o kadar kaliteli kadrosu olsa gerek. Çekirdek kadrosunun bu performansı olmasaydı Game of Thrones buralarda olmazdı diyebiliriz. Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Kit Harington (Jon Snow), Lena Heady (Cersei Lannister) ve Peter Dinklage (Tyrion Lannister) bölüm başına 500 bin dolar kazanıyorlar.





Homeland – Claire Danes (450.000 $)

Showtimw'ın Homeland dizisi Emmy ve Altın Küreleri toplamıştı. Olay örgüsünün derinliği, politika temelli hikaye izleyicileri ekranın başına kilitliyordu. Kalite ve buna paralel olarak düşen reytinglere rağmen Homeland 8. sezona değin devam etti. Ki bu sezon serinin sonu olacak. Mandy Patinkin ile birlikte Claire Danes dizide kalan çekirdek kadronun elemanlarından biri. Dizi başladığından beri Danes Emmy En iyi Aktris ödülüne ve diğer ödüllere sürekli aday oldu. Serinin başarısının en önemli sebeplerinden biri onun bu performansı. Ki bu performans onun dudak uçuklatacak 450 bin dolar gibi büyük bir rakamı kazanmasına sebep oluyor.



AHMET TOĞAÇ