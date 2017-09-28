Dünyanın En Güzel Kokusu 2'den ilk teaser geldi

Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filminden ilk teaser yayınlandı.



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2016 yılının Şubat ayında vizyona giren Dünyanın En Güzel Kokusu filmi hem beyaz perdede hem de yayınlandığı kanalda beğeni toplayınca devam filmi için sete girilmişti.



Yapımcılığını 25 Film'in üstlediği filmin hem senaryosunu hem yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu üstlendi.



İlk filmde başrolleri Rıza Kocaoğlu ve Tuba Ünsal paylaşırken Ünsal'ın hayat verdiği karakter Derya hayatını kaybedince, devam filminde Bestemsu Özdemir kadın başrol olarak yer aldı.

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil de ilk sinema filmi deneyimini üstlendiği Bade karakteriyle yaşadı.



Burak Altay, Esra Ruşan, Açelya Akkoyun, İrfan Kangi, Gözde Kocaoğlu gibi başarılı oyuncuların yanı sıra Billur Pınar Yılmaz gibi genç yeteneklere de devam filminde yer verildi.





Baba- kız hikayesine dayanan filmde paralel hikayedeki baba karakterini kimin üstlendiği ise şimdilik sır gibi saklanıyor.



Filmin senaryo editörlüğünü Yıldız Ertan, Cast direktörülüğünü Gözde Elmas ve 2. yönetmenliğini ise başarılı işlere imza atan Gökhan Ayiz yaptı.



Dünyanın En Güzel Kokusu "İlk Aşk" filminin vizyon tarihi ise 3 Kasım olarak belirtdi.