Dünyayı değiştiren hükümdarlar ve siyasiler

Kimi halkını büyük bir kurtatır kimiyse kendi için küçük insanlık için büyük bir adım atar. Ancak bazı insanlar isimlerini, dünya tarihine kalıcı olarak kazırlar. Krallardan siyasilere uzanan bu filmler listemizde daha çok "yönetici sınıfın" hikayelerini sizler ile buluşturmaya çalışacağız. Belki hepsini aynı başlık altında toplamak zordur ama siz "dünyayı değiştirenler" başlığını mazur görüp, filmler hakkında yazdıklarımızı okumaya başlayın.





Gandhi- 1982

Listemize 20. y.y.'ın en hümanist liderlerinden biri olan Gandhi'nin hayatını anlatan film ile başlayalım. Bu önemli şahsiyete düzenlenen süikast ile başlayan film büyük bir geri dönüş ile hikayeyi başa sarıp Gandhi'nin tüm siyasi hayatını beyazperdeye aktarıyor. Hindistan'ın İngiliz sömürgesinden kurtulup bağımsızlığa kavuşmasında başrol oynayan Gandhi'nin hayatı üç saati aşkın süresi ile sinemasal bir destana dönüşüyor. Film, olabildiğince naif ve insan canlısı olan Gandhi'yi tanımak isteyen herkes için ideal bir belgesel nitelikte bile ilerlediğini iddia edebiliriz. Kariyerine aktör olarak başlayan Richard Attenborough bu film ile Oscar'da En İyi Yönetmen Ödülünü kazanırken muhteşen Gandhi performansı ile Ben Kingsley de Oscar heykelciğini, En İyi Aktör dalında kapmıştı. Bunun yanı sıra, en iyi film, senaryo, görüntü yönetmenliği sanat yönetmenliği ve set dekorasyonu, kostüm ve kurgu dalları dahil toplam sekiz dalda ödül kazanarak ciddi bir başarıya imza atmıştır.

Son İmparator, özellikle 70'lerde yaptığı filmlerde sinema dünyasında adını ciddi bir şekilde duyurmaya başlayan Bernardo Bertolucci'nin "Oryantal üçlemesi" dahilindeki ilk filmdir. Daha sonra "Çölde Çay" ve "Küçük Buddha" ile üçlemeyi tamamlayan yönetmen, bu iki filmde de The Last Emperor'daki etkiyi yakalayamamıştır. Oscar tarihinin en çok ödüllü filmlerinden biri olan The Last Emperor, 2 yaşında tahta çıkan Çin imparatoru Pi Yi'nin 60 yıl süren hükümdarlığını konu ediniyor. Böyle uzun yılları filme alması da muhakkak zorlu olmuştur. Filmin süresinin iki buçuk saati aşkın olması bir yana filmin çekimleri toplam iki buçuk yıl sürmüştür. "1900" isimli yapımda da böyle destansı bir hikaye anlatan yönetmen yine bu filmi büyük bir ustalık ile noktalamıştır. Ayrıca filmin bir biyografi olması Bernardo Bertullocci'nin, kendi üslubunu koruyamaycağı anlamına da gelmez. Hem tarihi bir şahsiyetin hayatını merak edenler hem de Bernardo Bertullocci'nin sinema anlayışına yakınlık hissedenler için ilgi çekici bir yapım konumunda.Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963 günün öğle vaktinde, biri kafasına öteki boğazına isabet eden iki mermi ile hayata gözlerini yumdu. Suikasti gerçekleştirdiği sanılan Lee Harvey Oswald olaydan kısa bir süre sonra tutuklanmasına rağmne mahkemeye çıkamadan "birileri" tarafından infaz edildi. Böylelikle ABD, belki de tarihinde görmediği kadar şüpheli ve puslu olayları üst üste yaşadı. Oliver Stone ise bu süikasti ve süikastin arkasında olduğu düşünülen "derin devlet" konularını, gazeteci Jim Marrs'ın yazdığı kitaptan filme uyarladı. Kevin Costner'in canlandırdığı Jim Garrison ise hem bu kitapta emeği geçen hem de mahkemenin süikasta verdiği karardan memnun olmayıp olayı araştıran California bölge savcısıdır. Filmin, hem politik tabanlı gerçek bir hikayeye dayanması olması hem de geliştirdiği "polisiye" üslubu birçok insana çekici gelecektir. Filmin üç saati aşan uzun süresini dert ediyorsanız da bunu önemsemeyin. Çünkü filmdeki "entrikalar ve gizemler" her türden izleyiciye akıcı gelecektir.Amerika'nın hatta dünya tarihinin en büyük insan haklarını savunucularından biri olan Malcolm Little, bir önceki filmin işlediği konuya benzer bir biçimde suikaste kurban gitmiştir. Malcolm'un küçük yaşlarda hapishaneye girmesi, orada "İslam Milleti" isimli bir gruba katılışı ve daha sonra gruptan ayrılışı ile beraber ölümünü içeren film Malcolm X'in Alex Haley ile beraber yazdığı otobiyografiden uyarlanmıştır. Amerikan tarihindeki en etkili Afroamerikanlardan biri olarak görülen Malcolm, siyaseten halk üzerinde etkin olmaya başladığı ilk yıllarda fazlası ile sert bir kimliğe bürünmüştü. "Mavi gözlü beyaz şeytanlara" karşı siyahiler için her şeyi yapmaya hazırdı. Zaten İslam Milleti isimli grup da eşitlikçi değil ayrışmacı bir politika izliyordu. Malcolm X'in bu gruptan ayrılıp Sünni bir Müslüman oluşu da zaten bu sebeptendir. Filmin listenin öteki yapımları gibi uzun olduğunu düşünüyorsanız doğru bir kanıdasınızdır. Ancak dünya tarihine iz bırakmış bu şahsiyetlerin hayatlarını böylesine geniş bir çerçevede seyirciye sunmak 1-2 saatte yapılacak işler değildir. O yüzden bu sürelere aldırmadan, filmleri rahatça izlemeye bakın.Ötekiler gibi biyografik bir yapım olan The King's Speech'in listenin diğer filmlerden farkı, geniş bir hayat öyküsü anlatmamasında yatıyor. Birleşik Krallık'ta 16 yıl hüküm sürmüş olan York Dükü Prens Albert ya da bilinen adıyla VI. George, kardeşi VIII. Edward'ın evlenibilmek için tahtan çekilmesi ile başa geçmiştir. Ancak heybetli ve görkemli kral profiline pek uymaz VI. George Neticede o bir kekemedir. Ülkeler, II. Dünya Savaşı'na hazırlanırken ve onun karşısında da Hitler gibi bir hatip varken VI. George'in kekemeliği gerçek bir fiyaskoya dönüşebilirdi. Film de kralın, kekemeliğini yenmeye çalışması ve halkına radyodan, II. Dünya savaşını başlatacak duyuruyu yapması ile ilgilidir. Filmin süresi öteki yapımlardan yaklaşık bir saat az olmasına rağmen kralın, konuşma terapisti ile yaptığı egzersizlerin ağırlığı bazı seyircilerin, filmi daha uzunmuş gibi algılamarına sebep olabilir. VI. George filmde, Gandhi gibi esaret altında olmasa da ya da Malcolm X gibi sert politikalarla mücadele etmese de kendi ile verdiği savaşın azmi birçok seyirci için ilham kaynağı olacak türdendir.AHMET TOĞAÇ