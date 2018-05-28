28 Mayıs 2018 19:10 Düş Kırgınları 1 Haziran'da Başka Sinema'da Aşk-sevgi ikilemi, pişmanlık ve ölüm üzerine bir film geliyor...





Yönetmen Selim Güneş, Sabahattin Ali’nin “Ayran” öyküsünden uyarladığı “Kar Beyaz” filminden sonra Türkiye'nin önemli edebiyatçılarından Mehmet Eroğlu’nun “Düş Kırgınları” adlı romanından uyarladığı ikinci filmi ile karşımıza çıkıyor.

Filmin çekimleri Eski Foça’da tamamlanmıştı.Filmin baş karakteri olan iş kadını Çiğdem'i Bahar Yanılmaz canlandırıyor.Yanılmaz'a başrolde Mert Tanık'ın yanısıra, Denise Ankel, Buğra Koçtepe, Lila Gürmen, Sevtap Özaltun gibi isimler eşlik ediyor.

Yönetmen Selim Güneş, ikinci filmi hakkında filmdeki hikaye ve duyguları 4 epizotta anlattığını (karşılaşma, aşk, ayrılık, kavuşma), bir Ege kasabasında yaşanan gönüllü bir sürgünü konu ettiğini söylemiş.

Düş Kırgınları adlı yapım Başka Sinema ile 1 Haziran'da vizyona giriyor.