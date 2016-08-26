Forbes dergisinin hazırladığı "dünyanın en çok kazanan aktörleri" listesinde güreşçilikten oyunculuğa geçiş yapan Dwayne Johnson, yaklaşık 64.5 milyon dolarlık kazancıyla birinci oldu. 44 yaşındaki Dwayne Johnson, Robert Downey Jr.'ı listenin ilk sırasından etti ve hatta onun 2015 yılındaki kazancını neredeyse ikiye katladı. Bu artıştaki en önemli neden öyle görünüyor ki, bu sene vizyona giren Central Intelligence. Ayrıca Fast and Furious serisinin sekizinci filmi olan Fast 8'ten de aldığı ön ödeme oldukça büyük bir meblağydı.
26 Ağustos 2016 16:23
Dwayne Johnson, 2016'nın en çok kazananı
Bu sene dünyanın en çok kazanan oyuncuları açıklandı. Listenin ilk sırası değişti.
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- Alem-i Cin
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- The Florida Project
- All the Money in the World
- Tavşan Peter
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- Sofra Sırları
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