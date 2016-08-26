26 Ağustos 2016 16:23 Dwayne Johnson, 2016'nın en çok kazananı Bu sene dünyanın en çok kazanan oyuncuları açıklandı. Listenin ilk sırası değişti.

Forbes dergisinin hazırladığı "dünyanın en çok kazanan aktörleri" listesinde güreşçilikten oyunculuğa geçiş yapan Dwayne Johnson, yaklaşık 64.5 milyon dolarlık kazancıyla birinci oldu. 44 yaşındaki Dwayne Johnson, Robert Downey Jr.'ı listenin ilk sırasından etti ve hatta onun 2015 yılındaki kazancını neredeyse ikiye katladı. Bu artıştaki en önemli neden öyle görünüyor ki, bu sene vizyona giren Central Intelligence. Ayrıca Fast and Furious serisinin sekizinci filmi olan Fast 8'ten de aldığı ön ödeme oldukça büyük bir meblağydı.









Forbes'un geleneksel listesi ayrıca bir kez daha kadın ve erkek oyuncuların arasındaki gelir farkını ortaya koydu. Geçtiğimiz hafta içerisinde dergi, 46 milyon dolarlık kazancıyla Açlık Oyunları serisinin yıldızı Jennifer Lawrence'ın bu senenin en çok kazanan kadın oyuncusu olduğunu işaret etmişti. Forbes'a göre 18 aktör 20 milyon dolar barajını aşarken, yalnızca 6 aktris bu barajı aşabilmiş. Jackie Chan, ABD'de ve dünyanın geri kalanında itibar kaybetmiş olsa da Çin eğlence endüstrisinden kazandığı 61 milyon dolarla ikinci, Matt Damon büyük bir kısmı Marslı filminden olan 55 milyon dolarlık geliriyle üçüncü sırada.

"Iron Man" karakterine hayat veren Robort Downey Jr ise bu yıl vizyona giren Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmine rağmen, ilk sıradan sekizinciliğe gerileyip Bollywood yıldızı Shah Rukh Khan ile aynı geliri paylaştı: 33 milyon dolar.

2009 yılından beri bu listeye giremeyen Harrison Ford da Star Wars: The Force Awakens ile tekrar listeye girdi. 20. sırada bulunan Harrison Ford, 15 milyon dolar gelir elde etti.

Forbes vergiler ve menajerlik harcaqmalarını dahil etmeden, film, televizyon ve reklam anlaşmalarından elde edilen gelirleri hesaplayarak bu listeyi oluşturuyor.