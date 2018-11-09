Dwayne Johnson’a erteleme

Hollywood dünyasının sevilen ismi Dwayne Johnson ile Wonder Woman karakteriyle yıldızı parlayan Gal Gadot’un başrollerini paylaştığı Red Notice filminin vizyon tarihi 5 ay ertelendi. Soluk soluğa bir aksiyon olması beklenen filmin vizyon tarihi 12 Haziran 2020’den 13 Kasım 2020tarihine çekildi.

Vizyon tarihine daha iki yıl olduğu için hikaye detayları henüz belli olmayan filmde başrol Dwayne Johnson dünyanın en çok aranan sanat eseri hırsızının peşindeki bir Interpol ajanını canlandıracak. Gal Gadot’un rolü ise bilinmiyor.

Yönetmenliğini Rawson Marshall Thurber’in oturduğu filmden Dwayne Johnson’un 20 milyon dolar kazanacağı söyleniyor.