Dwayne Johnson'dan onlarca yeni film

Son dönemlerin gözde aktörlerinden Dwayne Johnson'un son dönemlerde birçok film projesinin haberlerini işitmiştik. Bu haberleri tek tek duyunca fazla göze batmamış olabilir ancak önümzüdeki yıllarda "The Rock"ı ondan fazla filmde göreceğiz. Hatta bu filmlerde başarı sağlarsa onu çok daha seri biçimde beyazperde de izlememiz muhtemel. Gelin şimdi Johson'un birkaç sene içinde çekeceği projelere göz atalım.





Central Intelligince

Listemize, bir ay sonra izleyiciyle buluşacak olan bu filmle başlayalım. Kevin Hart ve Dwayne Johnson beraber rol aldıkları yapım, yıllar sonra bir araya gelmiş iki lise arkadaşının öyküsünü anlatıyor. CIA'den olan Johnson, birdavayı çözmek için eski arkadaşından yardım istiyor. İkilinin oluşturduğu muhteşem uyum ise suçlarla harmanlanmış bu filmi tam bir komediye çeviriyor. Film, Türkiye'de 24 Haziran'da seyirci ile buluşmayı bekliyor.





Moana

Disney'in animasyon filmi Moana'da The Rock, haliyle görünmeyecek. Ancak o, Maui karakteri ile sesini bize duyuracak. Antik dünyada denizlerde geçen bu filmde bir genç ve yetenekli bir kılavuzun efsanevi bir adaya doğru demir alırken yaşadığı maceraları izleyeceğiz. Filmin Türkiye için vizyon tarihi ise 20 Ocak 2017.





Fast 8

Serinin beşinci filminden beri Fast and Furious evrenine dahil olan Dwayne Johnson, filmin artık başat oyuncularından olmuş durumda. Ancak film için Johnson'dan çok ehemmiyet verilmesi gerekilen isim tabiki de 2013 yılında aramızdan ayrılan Paul Walker'dir. Onun bu üzücü ölümü herkesin canını acıtsa da hayranlar için seri devam etmeli. Eminiz o da bunun böyle olmasını isterdi. Film Türkiye'de 14 Nisan 2017'de vizyona girecek.





Baywatch

Ülkemizde ve dünyada bir televizyon klasiği Baywatch (Sahil Güvenlik) Dwayne Johnson'la beraber artık beyazperdede karşımıza çıkacak. Zac Efron, Alexandra Daddario ve Priyanka Chopra gibi gençlerin yanında klasik Baywatch'tan bazı oyuncuların rol aldığı filmin 2017'de seyirci ile buluşması beklenirken Türkiye'deki net vizyon tarihi belirsiz.





Jumanji

2014 yılında kaybettiğimiz Robin Williams'ın bir klasiği olan Jumanji, birliktelikleri oldukça eğlenceli görünen Kevin Hart ve Dwayne Johnson ikilisi tarafından tekrar hayata geçirilecek. Çekimleri henüz başlamayan filmin karakter isimleri de duyurulmadı. Bu sebeple Hart ve Johnson'un hangi rolleri oynayacağını bilemiyoruz. Filmin Türkiye'deki vizyon tarihi belirsiz iken Amerika'da tahmini vizyonu ise 28 Temmuz 2017 olarak görünüyor.





San Andreas 2

Dünya çapında 472 milyon dolar gişe hasılatı eden San Andreas'ın devam filminde Dwayne Johnson yeniden karşımıza çıkıyor. Johnson, bu filmde de Daddario'nun rol arkadaşı olacak. Herhalde ikisi de bu durumdan gayet memnundur. Filmin senaryosu bile yeni yeni oluşmaya başladığı için henüz bir vizyon tarihi belirlenmiş durumda değil.





Doc Savage

Shane Black'in yönetmenliğini üstleneceği Doc Savage'nin ana karakteri, neredeyse her şeyiyle mükemmel bir kahraman. Tam da Johnson'a yakışan cinsten bir rol öyle değil mi? Ancak Johnson ile kesin olarak antlaşmaya varılmaması ile beraber film de henüz senaryo ve yapım geliştirme aşamasında. Yani en iyi ihtimalle 2 senemiz var bu filmi görmek için.





Rampage

80'li yılların klasik oyunlarından Rampage'de oyuncular, şehri yakıp yıkan üç tane dev gibi hayvanı kontrol ediyordu: Kurt, şempanze, dinozor. Bu oyunun bir uyarlaması olacak filmin oyuncu kadrosunda belirlenen tek isim ise Dwayne Johnson. Tahmin ediyoruz ki Johnson filmde, bu canavarlarakarşı şehri savunacaktır. Çekimlerinin ne zaman başlaycağı henüz net değil. Haliyle filmin vizyon tarihi de belirlenmemiş durumda.





Shazam!

DC Sinematik evrenine hoş geldin Johnson. Onun bu evrene geleceği daha önce kararlaştırılmasına rağmen bu, ne yazık ki bir süredir gerçekleşmemişti. Yine de onu bir DC yapımında izlemek için hayli süremiz var. Çünkü görünüşe göre Shazam, 2019'a kadar izleyiciyle buluşmayacak.





The Janson Directive

Bourne serisinin romanlarının yazarı Robert Ludlum'um bir başka romanı olan "The Janson Directive"nin filme uyarlanacağı bir süredir konuşuluyordu. Dwayne'nin de bu filmin kadrosunda olacağına dair söylentiler onu yine bol aksiyonlu bir filmde görme ihtimalimizi artırıyor. Ancak hiçbir şeyin resmileşmemesi sanırım bizi bir süre daha merakte tutacak.





Big Trouble in Little China

John Carpenter'ın efsane filmi Big Trouble in Little China, Dwayne Johnson'la yeniden çekilecek gibi gözüküyor. Johnson yaptığı açıklamada Carpenter'a ve eski filmin "yıldızı" Russell'a saygılarını sunmuştu. Acaba bu açıklamalar neyin göstergesi olabilir? Filmin yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da ciddi söylentiler bir süredir etrafta dolaşıyor.





Journey to the Center of the Earth 3 ve 4

"Dünyanın Merkezine Yolculuk" ve "Gizemli Adaya Yolculuk" filmlerin devamı olarak gelecek iki filmin kadrosunda da Dwayne Johnson'un olacağı kesinkleşti. Seriye 2. filmde katılan Johnson, geçen filmler de olduğu gibi "Hank" rolünü devam ettirecek. 3. filmin 2017'de 4. filmin 2018'de vizyonu çıkması beklenirken iki filmin de Türkiye için vizyon tarihi netleşmedi.







AHMET TOĞAÇ