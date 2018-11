15 Kasım 2018 08:20 Dwayne Johnson’la uçmaya hazır mısınız? Aile komedisi “Fighting with My Family” filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Lady Macbeth filmindeki performansıyla adını duyuran genç yıldız Florence Pugh ile son dönemin popüler ismi Dwayne Johnson’ın başrollerini paylaştığı aile komedisi Flighting with My Family’den ilk fragman gün yüzüne çıktı. Nick Frost,Vince Vaughn,Jack Lowden,Kim MatulaveAqueela Zoll gibi isimlerin dışında Game Of Thrones dizisinin hırs küpü karakteri Cersei Lannister’ıcanlandıran Lena Headey’in boy gösterdiği filmin yönetmen koltuğunda Stephen Merchant oturuyor.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan “Fighting with My Family”, ufak mekanlarda birlikte gösteriler yaparak geçimlerini sağlayan eski gangster ve güreşçi Ricky (Nick Frost), eşi Julia (Lena Headey), kızları Paige (Florence Pugh) ve oğulları Zak’e (Jack Lowden) odaklanıyor. Paige ve Zak, WWE için seçmelere katılma fırsatı elde edince aile en çılgın hayallerini göz kamaştırıcı bir geleceğe dönüştürebilecek bir şans yakalar. Fakat kardeşler birer yıldız olma yolunda yeteneklerinin ve ilişkilerinin teste tabi tutulacağını anlar.

Ülkemiz için henüz bir vizyon tarihi belirlenmeyen Fighting with My Family Amerika’da1 Mart 2019’da gösterime girecek.