6 Eylül 2016 06:24 Edebiyattan sinemaya uyarlanan en iyi 10 film Sizler için kitapları kadar efsaneleşmiş en iyi edebiyattan beyaz perdeye uyarlanan 10 filmi listeledik.

Sinemanın dünyamızı ele geçirdiği şu günlerde kitap okumak yerine filmini izlemek hem zaman hem de seyiraçısından insanların daha sık tercih ettiği seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Biz de üşenmedik ve sizler için kitapları kadar efsaneleşmiş en iyi edebiyattan beyaz perdeye uyarlanan 10 filmi listeledik.



Hababam Sınıfı









Sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde de adından bahsettiren film serisi hepimizin muhakkak kalbini kazanan Hababam Sınıfı efsanesi filminden önce Rıfat Ilgaz'ın yazdığı en önemli eserlerinden biriydi. Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan filmde Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu okulun 6 Edebiyat B yani Hababam Sınıfı'nı farklı ceza yöntemleriyle eğitmeye çalışır. Bir komedi filmi olan yapıtta ciddi olaylar ve dersler de veriliyor. Filmin başrollerinde; Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Münir Özkul, Tarık Akan gibi dönemin birçok ünlü ismi oynamaktaydı.



Koku: Bir Katil'in Hikayesi - Perfume: The Story of a Murderer









Patrick Süskind'in Perfume isimli romanından uyarlanan film gerek kitabı gerekse filmi açısından çok fazla konuşulmuş bir yapıttı. 2006'da hayranlayırla buluşan filmin yönetmenliğinde Tom Tykwer bulunurken, başrollerde John Hurt, Ben Whishaw, Dustin Hoffman ve Alan Rickman gibi isimler oynuyor. 18. yüzyılın Fransa'sında geçen film konu olarak her şeyin kokusunu esir edebilen bir adamın hikayesini anlatıyor.



Dövüş Kulübü - Fight Club









Chuck Palahniuk tarafından yazılmış olan aynı isimli roman üzerinden çekilen kült filmin kitabından daha çok konuşulduğunu söylesek yanlış olmaz. David Fincher'in 1999'da çektiği filmin başrollerinde Edward Norton ve Brad Pitt oynadı. Bu zamana kadar birçok kitleyi etkisinde bırakan film uzak olmayan bir gelecekte geçen ve kafası karışık genç bir erkeği konu alan romanından yola çıkılarak çekildi. Uykusuzluğu giderek artan adamın işinden ve alışkanlılarından sıkılmasıyla başlayan film sinema tarihinin enleri arasında gösteriliyor.



Baba - The Godfather









Mario Puzzo'nun efsane romanlarından uyarlanan Godfather serisi yönetmen Francis Ford Coppola'nın ellerinde canlanırken başrollerinde Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, John Cazale gibi isimler alıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği tarihten itibaren İtalyan menşeili Corleone ailesini ABD'deki mafya günlerini anlatan film serisinin hepsi gelmiş geçmiş en iyi filmler listesinde zirveyi oynuyor. Özellikle Al Pacino'nun sinema dünyasında efsaneleştiği ilk seri de diyebiliriz.



Lolita









1955'de Vladimir Nabokov'un yazdığı kitap birçok kesim tarafından fazla cinsel görünse de Nobakov'un yazdığı mektupta okuyucusuna" Lolita'yı okumaya karar verdiğinde, lütfen onun son derece ahlaki bir kitap olduğunu unutma." uyarısında bulunuyor. "Lolita, hayatımın ışığı, kasıklarımın ateşi. Günahım, ruhum, Lo-Li-Ta; Dilin ucu damaktan dişlere doğru üç basamaklık bir yol alır, Üçüncüsünde gelir dişlere dayanır. Lo-Li-Ta" kitaptaki en etkileyici repliklerden biri olarak göze çarpıyor. Filmini ise ilk kez Stanley Kubrick 1962'de çekti. James Mason, Shelley Winters, Peter Sellers ve Sue Lyon'un başrollerinde bulunduğu filmde orta yaşlı bir kolej profesörünün 14 yaşında bir kıza delicesine tutkusunu anlatılıyordu.



Yüzüklerin Efendisi - Lord Of The Rings









Tolkien'in efsane orta dünya serielrinden en çok izlenen ve en çok beğenileni kuşkusuz Yüzüklerin Efendisi serisiydi. Orta Dünya'da güç yüzüğüne hakim olmak isteyen Sauron'a karşı birleşen ırklar ve yüzüğü yok etmek için Sauron'un mabedine yüzükle girmeye çalışan Frodo'yu izlediğimiz film dünyanın birçok yerinde izlenme rekorları kırdı ve ödüller kazandı. Peter Jackson'un yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Viggo Mortensen, lan McKellen, Elijah Wood, Orlando Bloom, Billy Boyd gibi birçok önemli isim yer alıyor. Serinin üç filmi de birbirinden güzel.



Guguk Kuşu - One Flew Over The Cuckoo's Nest









1962'de Ken Kesey tarafından yazılan aynı isimli romandan sinemaya uyarlanan filmin yönetmenlik koltuğunda Milos Forman oturuyor. Akıl hastası numarası yaparak güvenlik önlemleri daha az olan bir akıl hastanesine sevkedilen bir mahkûmungeçirdiği zamanı konu alan filmde Jack Nicholson başrolde gösterdiği performansla ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu kanıtlar gibiydi. Film dünyanın en iyi kült yapımları arasında da gösteriliyor.



Esaretin Bedeli - The Shawshank Redemption









Gönül isterdi birçok başarılı Stephen King roman uyarlamasının başarılı uyarlamarını aktaralım özellikle Yeşil Yol gibi fakat enler listesinde İMDB'nin de birincisi olan Esaretin Bedeli filmini seçtik. Frank Darabont'un yönetmenliğinde bulunan filmin başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman gibi isimler var. Suçsuz bir adamın karısını öldürdüğü gerekçesiyle hapise atılması ve insanları etkilemesini konu alan film en iyi kült yapımlar arasında.



Kuzuların Sessizliği - The Silence of the Lambs









Thomas Harris'in aynı adlı romanından beyaz perdeye aktarılan, yönetmenliğini Jonathan Demme'nin yaptığı, 1991 yapımı psikolojik gerilim türündeki film Antonhy Hopkins ve Jodie Foster'ın oyunculuğuyla hayat buluyor. FBI'da eğitimi devam eden psikiyatrist bir kadının kendi gibi psikiyatrist bir adam olan ve sonra yamyamlık hastalığına yakalanarak birçok insanın ölümüne sebep olan Hannibal Lecter'ı incelemesini konu alıyor.



Cinnet - The Shining









1980 yapımı Stanley Kubrick'in Stephen King'in aynı adlı romanından uyarladığı gerilim ve korku filmi Jack Nicholson'un banyoya altayla girdiği vekurbanına açtığı delikten baktığı sahneyle efsaneleşmiştir. O sahne için Kubrick, Nicholson'dan 127 defa tekrar aldı. Yazar Jack Torrance'ı canlandıran Jack Nicholson'a Torrance'ın karısı rolünde Shelley Duval eşlik etti.

SELİM GERÇEKER