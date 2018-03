Efsane boksörlerin daha da efsane filmleri

Spora meraklı mısınız? Ya da bu soruyu şöyle soralım, hangi spor dalları ile ilgilenirsiniz? Genelde alacağımız cevaplar futbol ya da basketboldur. Ancak aranızda, hayatının bir döneminde dövüş sporları ile ilgilenmiş olanınız vardır. Belki geceleri uykusuz kalıp Muhammed Ali’nin maçlarını bile izlemiş olabilirsiniz. Eğer boksa bu kadar bağlıysanız aşağıdaki filmler size, Muhammed Ali’yi izlediğiniz vakitleri yeniden hatırlatacaktır. Yok, benim boksla pek aram olmadı deseniz bile bu filmlerin birçoğunun, “boks” teması dışında da efsane olduğunu unutmayın.





Rocky - 1976

Muhtemelen boks ve sinema dendiğinde aklımıza ilk gelecek film Rocky'dir. Bir "mahalle" dövüşçüsü Rocky Bolboa karakteri, İtalyan asıllı ağır siklet boks şampiyonu Rocky Marciano'nun hayatından esinlenerek sinemaya uyarlanmıştır. Slyvester Stallone'nin canlandırdığı boksörün dünya şampiyonluğuna kadar uzanan hikayesi devam filmleri ile günümüze kadar uzanmıştır. Peki Rocky nasıl ortaya çıkmıştır. Birçok kişinin hatırlayacağı gibi Rocky, dünyaca ünlü boksör Apollo Creed ile ringe çıkaracak tanınacaktı. Ancak o Apollo'ya değil, Apollo Rocky'ye meydan okur. Gerçi deneyimli boksör için bu bir şov maçıdır. Onun maçını yakından bile izleyemeyecek bir adamla ringe çıkacaktır. Fakat Rocky hiç kolay lokma olmayacaktır. Rocky'nin hem bu maça yaptığı hazırlıklar hem de menajeri ve arkadaşı olan Paule'nin kız kardeşi ile yaşadığı aşk, bir efsane olarak sinemada hatırlanmaya devam edecektir.





Raging Bull - 1980

Martin Scorsese'nin yönetmenliği yaptığı ve Robert DeNiro'nun başrolünde yer aldığı film Rocky gibi gerçek bir hikayeye dayanmaktadır. Ancak Rocky'nin aksine sıradan bir esinlenmeden çok tam bir biyografi filmidir. Jack La Motta'nın hayatını anlatan film, boksörün bitmez tükenmez hırsını ve hayatından inişleri ve çıkışları büyük bir ustalıkla seyirciye aktarır. Robert DeNiro’nin lider rol, Joe Pesci’nin de yan rol olduğu Scorsese filmlerinin ilki olan Raging Bull; DeNiro’ya “En İyi Erkek Oyuncu” Oscar’ını, Joe Pesci’ye de “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” dalında Oscar adaylığı getirmiştir. Daha birçok dalda Oscar’a aday olan film bir boks filmi olmasından öte çok da dramatik bir hayat öyküsünü aktardığı için “Tüm Zamanların En iyi Film Listelerinde” sürekli göreceğiniz bir yapımdır.





Hurricane – 2000

Hurricane lakaplı Rubin Carter’ın hayatından öykünen film boksörün, büyük bir talihsizlik üzerine çökmeye başlayan kariyerini konu edinir. 60’ların ortasına geldiğimizde, kendi sıkletinin en iyilerinden olan boksör bir cinayetin en büyük şüphelisi konumuna gelir. Carter kimseyi, masum olduğuna inandıramaz. Hakim de onu üç kez müebbet hapse mahkum eder. Ancak hiçbir şey burada bitmeyecektir. Çünkü gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi “kötü” bir huyu vardır. Carter’in umut öyküsü, iki buçuk saate yakın bir süre ile bize sunuluyor.





Million Dolar Baby – 2004

İtalyan Westernleri ile ünlenen Clint Eastwood’un hem oynayıp hem yönettiği film, bir boks öğrencisi ve hocası arasında geçen dramatik bir hikayeye odaklanıyor. Frankie Dunn (Clint Eastwood), yıllarca çok iyi boksörler yetiştirmiş bir adamdır. Maggie Fitzgerald (Hilary Swank) ise onun öğrencisi olmaya niyetli bir kadındır. Bu ikilinin arasında başlayan zaman zaman duygusal zaman zaman da sert ilişki, bir boks filminden hiç beklenmeyecek noktalara doğru sizi sürükleyebiliyor.





Cinderella Man – 2005

Boksa dair neredeyse tüm filmler gibi Cinderella Man de gerçek bir boksörün öyküsünü sinemaya taşıyor. Amerika’da 20’li yılların sonuyla başlayan “Büyük Buhran” döneminde sahip olduğu her şeyi kaybeden bir boksör, ailesine bakabilmek için işçi olarak çalışmaktadır. Boksa dair her şeyin sadece bir anıdan ibaret olduğu bir anda talih, onu yeniden ringlere davet eder. Ancak bunu göze alabilecek midir? Çünkü boks onun vücudunu fiziki ve ruhsal olarak sarsmıştır ve artık pek de dinç sayılmaz. Karısının da ringlere soğuk bakıyor olması sizce bu boks aşığını yolundan döndürebilecek midir?





The Fighter – 2010

Son dönemlerin en başarılı boks filmlerinden olan “Dövüşçü”, başarılı kadrosuyla da birçok kişiyi sinemalara çeken bir yapım oldu. “Zeki ama çalışmayan” bir boksör olarak nitelendirebileceğimiz Dicky Eklund (Christian Bale), tüm yeteneğini heba etmiş bir adamdır. Kendi kendine kariyerini bitirmiş bu eski boksörün şimdiki motivasyonu ise üvey kardeşi Micky Ward’dan (Mark Wahlberg) gerçek bir dövüşçü yaratmaktır. İkisine düşen görev sadece ringde başarılı olmak değildir. Dağılmak üzere olan ailelerini bir arada tutmaları gerekir. Bir Amerikan rüyası ile bir Amerikan ailesinin parçalanmasını bize, aynı filmde gösteren yönetmen David O. Russell ve senaryo ekibi Oscar’dan sadece adaylıklarla dönmüş olsa da boks severlerin gönlünü fethetmişlerdir.



AHMET TOĞAÇ