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Sinema>  Sinema Haberleri
30 Ekim 2018 14:28

Eiza Gonzalez başrolü kaptı

Güzel oyuncu Eiza Gonzalez, Waldo filminde Hollywood'un usta oyuncusu, Oscar ödüllü Mel Gibson ve Charlie Hunnam’la birlikte kamera karşısına geçecek.


Tam Gaz filmiyle dünya çapında ün kazanan güzel oyuncu Eiza Gonzalez, iki başarılı aktörle birlikte kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Sons of Anarchy dizisinin yıldızı Charlie Hunnam ve yılların deneyimli aktörü Mel Gibson aksiyon ve gerilim filmi Waldo’da bir araya geliyor.



Son olarak geçtiğimiz sene Babalar Savaşıyor 2'de rol alan Oscar ödüllü usta oyuncu ve yönetmen Mel Gibson filmin kadrosuna dahil oldu. Waldo, gözden düşmüş eski bir LAPD dedektifi olan Charlie Waldo’ya (Charlie Hunnam) odaklanıyor. Bir süredir ormanda tek başına yaşayan Waldo’nun sakin hayatı aniden gelen bir teklifle sekteye uğrar. Eksantrik bir televizyon yıldızının eşi cinayete kurban gittiğinde Waldo’dan olayı özel dedektif olarak soruşturması istenir. Filmin yönetmenliğini Man Seeking Woman, Fleabag ve Veep gibi dizilerde yönetmenlik yapmış olan Tim Kirkby üstleniyor. Çekimlerine önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlanması beklenen film, Howard Gould’un Last Looks isimli romanından beyazperdeye uyarlanıyor. Filmin yapımcı kadrosunda ise Andrew Lazar, Christina Weiss Lurie ve Steven Shainberg var.


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