En son Kelebeğin Rüyası filmiyle yönetmenliğine şahit olduğumuz Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi Ekşi Elmalar, gişede bekleneni veremedi. Senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini ve baş rolünü üstlendiği Ekşi Elmalar'da Yılmaz Erdoğan, Hakkari'de bir ailenin hayatına odaklanıyor. Film ilk haftasında, Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler'in baş rollerini paylaştığı İkimizin Yerine'nin gerisinde kaldı.
3 Kasım 2016 09:41
Ekşi Elmalar, İkimizin Yerine'nin gerisinde kaldı
Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Ekşi Elmalar, ilk hafta sonunda beklenen çıkışı yakalayamadı.
En son Kelebeğin Rüyası filmiyle yönetmenliğine şahit olduğumuz Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi Ekşi Elmalar, gişede bekleneni veremedi. Senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini ve baş rolünü üstlendiği Ekşi Elmalar'da Yılmaz Erdoğan, Hakkari'de bir ailenin hayatına odaklanıyor. Film ilk haftasında, Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler'in baş rollerini paylaştığı İkimizin Yerine'nin gerisinde kaldı.
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