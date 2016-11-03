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Sinema>  Sinema Haberleri
3 Kasım 2016 09:41

Ekşi Elmalar, İkimizin Yerine'nin gerisinde kaldı

Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Ekşi Elmalar, ilk hafta sonunda beklenen çıkışı yakalayamadı.

En son Kelebeğin Rüyası filmiyle yönetmenliğine şahit olduğumuz Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi Ekşi Elmalar, gişede bekleneni veremedi. Senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini ve baş rolünü üstlendiği Ekşi Elmalar'da Yılmaz Erdoğan, Hakkari'de bir ailenin hayatına odaklanıyor. Film ilk haftasında, Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler'in baş rollerini paylaştığı İkimizin Yerine'nin gerisinde kaldı.


Yılmaz Erdoğan'ın Farah Zeynep Abdullah ve Songül Öden ile baş rolleri paylaştığı Ekşi Elmalar, büyükprodüksiyonuyla dikkat çekiyor. Filmde Yılmaz Erdoğan Belediye Başkanı Aziz Özay'ı, Aziz Özay'ın eşiAyda'yı Devrim Yakut, kızları Muazzez'i Farah Zeynep Abdullah, Türkan'ı Songül Öden, Safiye'yi ise ŞükranOvalı canlandırıyor. 1970'li yılların sonunda başlayan hikaye, 90'lı yıllarda Antalya'da son buluyor.Film, Güneydoğu illerinde o dönemlerde yaşananları gözler önüne seriyor.
Ekşi Elmalar konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çekici olsa da, ilk hafta sonunda beklenen ilgiyi görememişgibi görünüyor. Box Office Türkiye verilerine göre 354 lokasyonda vizyona giren Ekşi Elmalar'ı vizyon haftasının ilk 3 gününde 236 bin494 kişi seyretti. Ekşi Elmalar'dan bir haftaq önce vizyona giren, Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya'nınbaş rollerini paylaştığı Umur Turagay filmi İkimizin Yerine ise, ilk hafta sonunda 332 bin 216 seyirciyeulaşıp iki hafta sonunda da 842 bin 102 seyirci toplamıştı. Bu iki film, geçtiğimiz hafta gişeyi ilk ikisırada kapattı.
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