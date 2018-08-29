El Royale'de Zor Zamanlar filminden yeni fragman

İddialı kadrosuyla yeni sezonun en çok beklenen yapımlarından olan El Royale'de Zor Zamanlar (Bad Times at the El Royale) filminden heyecan dolu yeni bir fragman yayımlandı. Senaryosunu ve yönetmenliğini Dehşet Kapanı ile adını duyuran Drew Goddard’ın üstlendiği, gizem gerilim türündeki film yeni fragmanıyla heyecanı bir kat daha arttırmayı başardı.

Marvel’in Thor’u olarak gönüllere taht kuran Chris Hemsworth, Oscar ve Altın Küre ödüllü usta oyuncuJeff Bridges,Cynthia Erivo, Grinin Elli Tonu (Fifty Shades) serisinin yıldızı Dakota Johnson, Mad Men dizisinin karizmatik aktörü Jon Hamm, Cailee Spaeny,Lewis Pullmanve Nick Offerman gibi isimler oyuncu kadrosunda yer alıyor.

1960’lı yıllarda Tahoe Gölü’ndeki yıkık bir otel olan El Royale Oteli'nde bir araya gelen karanlık geçmişli 7 yabancı, farklı hikayelerle yola çıkmışlardır. Hepsinin birbirinden sakladıkları ve geçmişe gömmeye çalıştıkları önemli sırları vardır. Bu gece her şeyin sonudur ve onların geçmişleriyle yüzleşip kendilerini kurtarabilmeleri için son bir şansları vardır. Geçmişin acı verici yaralarına rağmen bunu yapabilecekler midir?

El Royale'de Zor Zamanlar (Bad Times at the El Royale) ülkemizde12 Ekim’de vizyondaki yerini alacak.