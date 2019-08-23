Elena Satine Cowboy Bebop’ta boy gösterecek

Sunrise Inc.'in dünyaca ünlü anime serisinden uyarlanan ve farklı janraları bir araya getiren Cowboy Bebop, ödül avcısı bir arkadaş grubunun, galaksinin en tehlikeli suçlularının peşindeki maceralarını anlatıyor. Yeterince yüksek bir bedel karşılığında dünyayı kurtarmaya hazır olan ekibin maceraları, Netflix’te yayınlanacak.

Elena Satine’in canlandıracağı karakter; uğrunda ölünecek güzelliği ve sesiyle Julia, tam da Spike Spiegel'in hayal ettiği ve arzuladığı gibidir. Julia bu vahşi dünyada hayatta kalmak için mücadele eder.

İlk sezonu 10 bölüm olarak hazırlanan dizinin senaryosu Thor: The Dark World ve Thor: Ragnarok gibi filmlerin senaryosunu yazan Christopher Yost’un kaleminden çıktı. Orijinal animasyon yapımın yönetmeni olan Shinichiro Watanabe, dizinin danışmanlığını üstleniyor. Cowboy Bebop dizisinin yayın tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.