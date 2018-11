Elizabeth Hurley adayı birbirine kattı

53 yaşındaki oyuncu ve model Elizabeth Hurley, şu sıralar Maldivler’de yorgunluk atıyor. Her hareketini sosyal medya hesaplarından paylaşmayı unutmayan güzel yıldız, paylaştığı son video ile yine gündem olmayı başardı. Siyah bikinili Elizabeth Hurley, yüzüne taktığı siyah maskeyle çeşitli dövüş hareketleri yaptığı videosunu kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Bu video Hurley’in hayranları tarafından “seksi ninja” olarak yorumlandı.

Cadılar Bayramı için hazırladığını söylediği videosunda, ağaçlar arasında kendi tasarladığı mayosuyla en iyi kung-fu hareketlerini sergiliyor. Elizabeth Hurley, The Royals dizisinden sonra son olarak Phoenix Wilder and the Great Elephant Adventure adlı filmde boy göstermişti.