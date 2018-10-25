Elizabeth Hurley nefes kesti

53 yaşındaki oyuncu elizabeth hurley sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu fotoğrafıyla hayranlarından tam puan aldı.

Tatilde olan İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley, sosyak medya hesabından sık sık fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. Bir dönem karizmatik aktör Hugh Grant’la birlikte olan yıllara meydan okuyan Hurley, yaşına rağmen fit vücuduyla binlerce iltifat topladı. Kendi adını taşıyan markasından bir mayoyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan yıldız, kısa bir süre içinde beğeni yağmuruna tutuldu.