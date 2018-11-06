6 Kasım 2018 08:21 Elizabeth Hurley rahat durmuyor Maldivler’de tatiline devam eden 53 yaşındaki güzel yıldız bu sefer striptiz yaptı.

Yaklaşık 10 gündür Maldivlerde yorgunluk atan eski manken ve oyuncu Elizabeth Hurley, sosyal medya hesaplarından neredeyse her gün gündem yaratacak paylaşımlar yapmaktan geri durmadı. İngiliz güzel paylaştığı son videoda striptiz yaptı.

Yaşına rağmen kusursuz fiziği ile büyüleyen oyuncunun hayranları ikiye bölündü. Kimi bu paylaşımlarını beğenirken, bazıları ise eleştiri yağmuruna tuttu. Yunanistan tatilinden üstsüz video paylaşan Hurley, geçtiğimiz günlerde de Cadılar Bayramı için seksi ninja kostümüyle bir video paylaşmıştı.