Ellen Page bambaşka bir zombi olacak

Oscar adaylığı bulunan Ellen Page farklı bir zombi filmi olacak gibi gözüken The Third Wave'de rol alacak. Film, Avrupa altı yıl boyunca insanları zombiye benzeyen varlıklar haline çeviren bir virüs salgınını konu ediniyor.Salgınla mücadele etmeye çalışan insanoğlu sonunda insanlığınbüyük umudu olan ilacı bulmuştur. Ancak insanlığı aydınlığa ulaştırması beklenen bu ilacın altında büyük bir karanlık vardır: Geçmiş. Virüsün etkisi altındayken yaptıkları tedavi olanların hafızalarındaydı.Bozulan toplum yapısını tekrardan düzeltme çabaları boşa gidecektir. Öfkenin, suçluluğun ve korkunun hakim olduğu bu ortamda devlet kendine "direniş" diyen ve ülkeyi yeniden kaosa sürükleyen bir terörist organizasyonu bertaraf etme kararını alır. İlaç sadece bir başlangıçtır."The Third Wave zombi türüne yeni bir perspektif katıyor." diyen Page; yönetmen David Freyne'in "kıyamet" dünyasında toplumun rolüne objektifini kaydırdığını ve bu çalışmada rol almaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.Page ile beraber iyi bir ivme yakalayan İrlandalı yıldız Sam Keeley'de filmde rol alacak. Senaryoyu yazan David Freyne filmin yönetmenliğini de üstleniyor. Birçok başarılı kısa filmden sonra bu film David Freyne'in ilk uzun metrajı olacak.Bu kısa filmlerdenbiri olan "The First Wave"yi Freyne, The Third Wave olarak uzun metraja uyarladı. Kısa filmcilerin uyguladığı bu yol haritası sayesinde seyirciler, birçok iyi uzun metrajla buluştu.AHMET TOĞAÇ