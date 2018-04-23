Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
23 Nisan 2018 08:39

Elton John'ın hayat hikayesi film oluyor!

Filmde kült müzisyeni Taron Egerton canlandıracak.


Bohemian Rhapsody’nin yönetmeni Dexter Fletcher’ın yönetmenlik koltuğuna oturacağı Rocketman filminin çalışmalarında gelişmeler var. Kült müzisyen Elton John’ın da senaryo ekibine katılmasından sonra filmin başrolü de belli oldu.


Filmin senaryosunu Lee Hall yazıyor. Kraliyet Müzik Akademisi'nden burs almasından başlayarak 1972'deki ilk albümüne uzanacak ve bir süper star oluşunu anlatacak olan film Paramount Pictures tarafından projelendirildi.


Filmde kült müzisyeni Kingsman filmindeki Gary Unwin rolüyle tanıdığımız Taron Egerton canlandıracak.

Filmin çekimleri bu yaz başlayacak, 2019'da ise filmin vizyona girmesi planlanıyor.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir