Elton John'ın hayat hikayesi film oluyor!

Bohemian Rhapsody’nin yönetmeni Dexter Fletcher’ın yönetmenlik koltuğuna oturacağı Rocketman filminin çalışmalarında gelişmeler var. Kült müzisyen Elton John’ın da senaryo ekibine katılmasından sonra filmin başrolü de belli oldu.

Filmin senaryosunu Lee Hall yazıyor. Kraliyet Müzik Akademisi'nden burs almasından başlayarak 1972'deki ilk albümüne uzanacak ve bir süper star oluşunu anlatacak olan film Paramount Pictures tarafından projelendirildi.

Filmde kült müzisyeni Kingsman filmindeki Gary Unwin rolüyle tanıdığımız Taron Egerton canlandıracak.

Filmin çekimleri bu yaz başlayacak, 2019'da ise filmin vizyona girmesi planlanıyor.