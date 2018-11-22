Emanet filminin kadrosu genişliyor

Ocak ayında Kaçamak ve 2 Arada isminde 60 dakikalık ve iki bağımsız hikaye ile izleyicilerinin karşısında olmaya hazırlanan usta komedyenCem Yılmaz, üçüncü filmi Emanet olacak. Yılmaz, üçüncü filmi Emanet'in çekimlerine başladığını duyururken oyuncu kadrosunu da paylaştı. Şimdiye kadar kadroda yer alacağı belli olan isimler ise; Özge Özpirinççi, Necip Memili ve Tülin Özen’di.

Cem Yılmaz son olarak sosyal medyadan paylaştığı mesajda Çağlar Çorumlu'nun da kadroya katıldığını açıkladı. Filmde Emin Gürsoy, Tansu Biçer, Saba Tümer ve Uğur Serhan da boy gösterecek. Yılmaz aynı zamanda, filmde Celil Nalçakan’ın da yer aldığını duyurdu. Yılmaz, “Emanet filmimize katılan Celil kardeşime hoşgeldin diyorum. Üç gün boyunca muhteşem oyunculuğu ile beraber çalışmaktan çok mutlu olduğum Tansu Biçer’le bir günümüz daha var. Çok iyi bir ekibiz” mesajını yazdı.