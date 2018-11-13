Emma Stone adının anlamını açıkladı

Oyuncu Emma Stone, sahne adı olarak neden Emma’yı seçtiğini açıkladı. "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" programına katılan 30 yaşındaki ABD'li oyuncu, büyük bir Spice Girl hayranı olduğunu, bu nedenle grupraki en beğendiği şarkıcı Emma Lee Bunton’ın adını almaya karar verdiğini anlattı.

Gerçek adı Emily olan Emma Stone, kendini sarışınlığı nedeniyle Emma Lee Bunton’a benzettiğini söyleyerek, “Çocukken çok sarışındım ve gerçek adım Emily olmasına rağmen ben Spice Girls hayranlığım nedeniyle Emma olarak çağrılmak istiyordum” dedi.

Emma Stone, Aşıklar Şehri (La La Land) filmindeki performansıyla 2017’de En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandı. Ünlü oyuncu son olarak Netflix’te yayınlanan Maniac adlı diziyle adından söz ettirdi.