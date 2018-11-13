Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
13 Kasım 2018 08:20

Emma Stone adının anlamını açıkladı

Oscar’lı oyuncu Emma Stone, sahne adı olarak kullandığı ‘Emma’yı neden seçtiğini anlattı.


Oyuncu Emma Stone, sahne adı olarak neden Emma’yı seçtiğini açıkladı. "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" programına katılan 30 yaşındaki ABD'li oyuncu, büyük bir Spice Girl hayranı olduğunu, bu nedenle grupraki en beğendiği şarkıcı Emma Lee Bunton’ın adını almaya karar verdiğini anlattı.


Gerçek adı Emily olan Emma Stone, kendini sarışınlığı nedeniyle Emma Lee Bunton’a benzettiğini söyleyerek, “Çocukken çok sarışındım ve gerçek adım Emily olmasına rağmen ben Spice Girls hayranlığım nedeniyle Emma olarak çağrılmak istiyordum” dedi.


Emma Stone, Aşıklar Şehri (La La Land) filmindeki performansıyla 2017’de En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandı. Ünlü oyuncu son olarak Netflix’te yayınlanan Maniac adlı diziyle adından söz ettirdi.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir