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17 Ağustos 2018 13:35

Emma Stone, çocuk sahibi olmak istiyor

Oscar ödüllü Emma Stone, verdiği bir röportajda evlenmek ve çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.


Aşıklar Şehri (La La Land) filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ına layık görülen başarılı isim Emma Stone, gelecek hayallerini anlattı. Hayallerinin arasında önceliğinin kariyeri olmadığını söyleyen Emma Stone, “Evlenmeyi çok istiyorum, çocuğum olmasını çok istiyorum” dedi.


Elle dergisi için meslektaşı Jennifer Lawrence’a röportaj veren Stone, “Hayallerimin çoğu daha çok kişisel, daha az profesyonel” dedi. 29 yaşındaki ABD’li oyuncu, “Gelecek 10 yılı ve neler olması gerektiğini daha az düşünüyorum” şeklinde konuştu. “Evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorum” diyen ünlü oyuncunun şu an bir ilişkisi yok. “Çocuklar hakkında bakış açım değişti, yaşım ilerledi” diyen Stone, “Hiçbir zaman bebek bakımı ve benzeri işler yapmadım. Gençken, ‘Asla evlenmeyeceğim ve çocuk sahibi olmayacağım’ derdim. Ama yaşım ilerleyince ‘Evlenmeyi çok istiyorum, çocuğum olmasını çok istiyorum’ demeye başladım” ifadesini kullandı.


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