Emma Watson'un Dikkat Çeken Filmleri

Harry Potter serisinde Hermonie Granger karakteriyle tanıdığımız Emma Watson daha sonraları kocaman bir yıldıza dönüştü. Ekranda büyüyen Emma Watson'un sizler için göze çarpan filmlerini listeledik.



Harry Potter Serisi









J.K. Rowling'in tüm dünyayı sallayan öykü serisi Harry Potter'ın sinemaya uyarlanan tüm serilerinde Harmonie karakteriyle takdirleri toplayan Emma Watson Felsefe Taşı filmiyle 2001'de henüz 11 yaşındayken sinema dünyasına adımını attı. Harry Potter'ın son ve final filminde Harry Potter ve Ölüm Yadigârlari: Bölüm 2 'de son performansını sergiledi. J.K. Rowling, Hermonie'yi kendisinin başarısız ve güvensiz olduğu yıllardan esinlenerek kurguladığı belirtiliyor.





Bale Pabuçları









1936 yayına çıkan aynı adı taşıyan Noel Streatfeild'ın kitabının2007'de çıkan TV uyarlaması olan filmde Emma Watson'ı ilk kez Harry Potter dışında bir projede hem de başrolde izlemiştik. Pauline Fossil rolüyle ekranlarda bambaşka bir kimlikle karşımıza çıkan Emma Watson rolünün hakkını da vermişti.





Saksı Olmanın Faydaları









Logan Lerman, Ezra Miller ve Emma Watson'un başrollerinde oynadığı filmin yönetmenlik koltuğunda Stephen Chbosky oturuyordu. Emma Watson'un başrolde göze çarptığı Harry Potter serisi haricindeki ikinci filmde psikolojik sorunları olan bir adamla tanışan Sam'i canlandırıyordu.





Pırıltılı Hayatlar









Filmin yönetmeni Sofia Coppola tarafından yazılan, senaryolaştırılıp uyarlanan, konusu gerçek bir olaya dayalı filmin başrollerinden biri Nicki karakteriyle Emma Watson olarak göze çarpıyor. 2013 yapım filmde konu olarak; Hollywood düşmanı olan Rebecca ve üyeleri Marc, Nicki, Sam ve Chloe olan suç çetesi tarafından işlenen suçlar beyaz perdeye aktarılmıştı.





Nuh; Büyük Tufan









Yönetmenliğinde Darren Aronofsky'nin bulunduğu filmde Nuh Peygamber'in dönemin büyük tufanındaki rolünü beyaz perdede izlemiştik. Filmde Nuh'un gelini olan Ila rolünde Emma Watson bulunuyordu. Sinemada istenileni veremeyen bu projede Emma Watson'un yanında Russell Crowe, Jennifer Connelly, Anthony Hopkins gibi efsane aktörleri de izlemiştik.





Colonia Dignidad









Torsten Wenzel, Florian Gallenberger'in yazdığı ve yönettiği 2015 yapım filmde Emma Watson ve Daniel Brühl başrolleri paylaşmıştı. Emma Watson'un Lena rolüyle Lüksemburg, Fransa ve Belçika sokaklarında izlediğimiz film, başarılı aktrisin tek başına ter döktüğü en önemli yapıtlardan birisi.







Korku Terapisi







Kanada İspanya ortak yapımı bir psikolojik gerilim filmi olan orjinal adıyla Regression, 2015'de vizyona girmiş, Emma Watson'la birlikte başrolünde Ethan Hawke ve David Thewlis yer almıştı. 1990 yılının Minesotasında geçen filmde 17 yaşında bir kızın babası tarafından cinsel istismara uğranmasının araştırılması konu alınmıştı. Bu film ayrıca Emma Watson'un şimdiye kadar oynadığı son film olarak dikkat çekiyor. Tabii ilerleyen yıllar adına projeler mevcut.











SELİM GERÇEKER