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Sinema>  Sinema Haberleri
19 Eylül 2018 08:20

Emmy Ödülleri sırasında bakın en çok kim konuşuldu?

İşte Emmy gecesi ve Twitter’da olup bitenler...


Bu yıl 70'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. 22 dalda adaylık elde eden Game of Thrones en iyi dizi seçildi. Dizi oyuncularından Peter Dinklage, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Drama dalında en iyi kadın oyuncu The Crown dizisindeki performansıyla Claire Foy olurken, en iyi erkek oyuncu ise The Americans ile Matthew Rhys seçildi. Ödül heyecanı ise elbette ilk Twitter’a yansıdı. Geceye dair şu ana dek dünya çapında 800 bin üzerinde tweet atıldı. Twitter’da ödül töreni boyunca en çok etkileşim alan olay Glenn Weiss’ın ödül aldığı sahnede kız arkadaşına evlilik teklif etmesi oldu. En iyi dizi ödülüne layık görülen Game of Thrones aynı zamanda hakkında en çok tweet atılan dizi oldu.


Kırmızı halıda hakkında en çok tweet atılan ünlüler:


1. Jenifer Lewis

2. Sandra Oh

3. Scarlett Johansson


Gecenin hakkında en çok tweet atılan anları


1. Sahnede kız arkadaşına evlilik teklifi eden Glenn Weiss

2. Drama dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan Peter Dinklage

3. Drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Matthew Rhys

4. Mini dizi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü alan Regina King

5. Drama dalında en iyi dizi ödülünü alan Game of Thrones



Gecenin hakkında en çok tweet atılan ünlüleri:


1. Sandra Oh

2. Betty White

3. Darren Criss

4. Peter Dinklage

5. Claire Foy


Gecenin hakkında en çok tweet atılan dizileri:


1. Game of Thrones

2. The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

3. The Marvelous Mrs. Maisel

4. This Is Us

5. The Crown


Henry Winkler, Ron Howard ile çektiği selfie paylaşımıyla en çok RT alan ünlü isim oldu. Justin Timberlake attığı tweet ile ikinci sırada yer aldı.



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