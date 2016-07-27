Bu yıl 18 Eylül'de gerçekleştirilecek olan 68. Emmy Ödül Töreni, yine adaylar açıklandıktan sonra tartışmaların fitilini ateşledi. Hak edenler, hak ettiği düşünülenler, sürpriz adaylıklar, listenin gediklileri derken sosyal medyada ve basında Emmy şimdiden büyük bir yankı uyandırıp iyi bir rüzgarı arkasına aldı. Geçen seneni kazançlı çıkan yapımları, Game of Thrones ve Veep, bu sene de oldukça önde görünüyor. HBO'nun sezonlar geçmesine rağmen hızından hiçbir şey kaybetmeyen dizisi Game of Thrones 23 adaylığa sahipken, Veep ise 17 adaylığa sahip. FX ise Fargo ve The People v. O.J. Simpson: American Crime Story ile en çok adaylığa sahip ikinci ve üçüncü yapımları elinde bulunduruyor. Bunlardan herhangi birinin bu adaylıkları hak etmediğini düşünen var mı? Sizin için Emmy'nin 10 kategorisindeki tahminlerimizi sıraladık.
27 Temmuz 2016 13:52
Emmy Ödülleri'nde favoriler belli!
68. kez düzenlenen Emmy Ödülleri, en prestijli televizyon ödülü olma unvanını sürdürüyor. 18 kategoride birden ödüllerin dağıtılacağı tören öncesinde thaminler havada uçuşuyor.
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