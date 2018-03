Emmy Ödülleri'nde favoriler belli!

Bu yıl 18 Eylül'de gerçekleştirilecek olan 68. Emmy Ödül Töreni, yine adaylar açıklandıktan sonra tartışmaların fitilini ateşledi. Hak edenler, hak ettiği düşünülenler, sürpriz adaylıklar, listenin gediklileri derken sosyal medyada ve basında Emmy şimdiden büyük bir yankı uyandırıp iyi bir rüzgarı arkasına aldı. Geçen seneni kazançlı çıkan yapımları, Game of Thrones ve Veep, bu sene de oldukça önde görünüyor. HBO'nun sezonlar geçmesine rağmen hızından hiçbir şey kaybetmeyen dizisi Game of Thrones 23 adaylığa sahipken, Veep ise 17 adaylığa sahip. FX ise Fargo ve The People v. O.J. Simpson: American Crime Story ile en çok adaylığa sahip ikinci ve üçüncü yapımları elinde bulunduruyor. Bunlardan herhangi birinin bu adaylıkları hak etmediğini düşünen var mı? Sizin için Emmy'nin 10 kategorisindeki tahminlerimizi sıraladık.





En iyi Drama Dizisi

Geçen senenin kazananı: Game of Thrones







Adaylar: The Americans, Better Call Saul, Downton Abbey, Game of Thrones, Homeland, House of Card, Mr.Robot

Game of Thrones'u durdurabilecek herhangi bir şey var mı, bilmiyoruz. HBO'nun reyting canavarı ve geçen sene 12 ödülle birlikte bir rekor karan yapımı 2016'da da aynı performansı ve belki daha da iyisini sergileyebilir. Mr Robot ise aday listesine yeni katılan tek yapım. En İyi Aktör ve En İyi Senaryo dallarındaki adaylığı, Drama dalındaki adaylığıyla birleşince ilginç bir şekilde şanslı bir hale gelebiliyor. Game of Thrones ile baş edip edemeyeceğini, törende göreceğiz. O güne kadar Mr. Robot sevenler, sabırla beklemek zorunda. The Americans ise ilk kez bu kadar büyük bir kategoride yarışıyor. The Americans'ın bir çıkış yapabileceği düşünülüyor. Ancak Game of Thrones tartışmasız favori.





En İyi Komedi Dizisi





Geçen senenin kazananı: Veep







Adaylar: Black-ish, Master of None, Modern Family, Silicon Valley, Transparent, Unbreakable Kimmy Schmidt, Veep

Veep, kategorideki hakimiyetini sürdürmek istiyor ve açıkçası çok iddialı bir rakibi de yok. Bu kategoride ödülü kaldırması gereken belli ancak yine de belki bir sürprizle karşılaşabiliriz. Eğer karşılaşacaksak da bu sürpriz, Master of None olabilir ancak. yine de, sahiden Friends'ten sonra bu ödülleri dağıtmaya gerek var mı?

En İyi Kısa Dizi





Geçen senenin kazananı: Oliver Kitteridge







Adaylar: American Crime, Frago, Roots, The Night Manager, The People v O.J. Simpson: American Crime Story

Bu dalda FX büyük bir hakimiyet sahibi. American Crime, Roots ve The Night Manager'ın kazanma ihtimallerini konuşarak saatler geçirebiliriz, ancak bu kategorinin favorileri çoktan belli ve ikisi de FX yapımı. The People v.O.J. Simpson ve Fargo, bu daldaki işleri, oldukça ileriye taşımış durumda.

En İyi Talk Show





Geçen senenin kazananı: The Daily Show







Adaylar: Comedians in Cars Getting Coffee, Jimmy Kimmel Live, Last Week Tonight with John Oliver, Real Time with Bill Maher, The Late, Late Show with James Corden, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

2002 yılından beri bu kategoriyi Comedy Central show'ları domine ediyor. Amerika'nın talk show'ları bizimkilerden çok farklı. Kolaylıkla politikleşebilmeleri ve bu politiklikten mizah devişebilmeli, oldukça eğlenceli ve yaratıcı denemeleriyle talk show'un nasıl olması gerektiğini ortaya koyuyorlar aslında. Bu kategorinin kazanması gereken yapımı da oldukça politik. Last Week Tonight with John Oliver, ihtimallerin içinde en güçlüsü. Ancak onun yerine kazanabilecek bir tek program var, o da The Late, Late Show With James Corden. James Corden bu sene bu programla ciddi bir yükseliş yaşadı. Adele'in bir arabanın içinde Corden ile birlikte şarkı söylediği bölümü hatırlayanınız var mı?