19 Eylül 2016 09:35 Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu 68. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Game of Thrones, en iyi drama kategorisinin kazananı oldu.

68. Emmy Ödülleri geçtiğimiz gece yapılan bir törenle sahiplerini buldu. Ödül töreni, her zamanki gibi senenin en önemli dizi ve televizyon şovlarının çekişmesine sahne oldu. Game of Thrones 23 adaylıktan 3 ödül çıkartarak hayranlarını üzdü, ancak yine de en iyi drama dizisi ödülünün sahibi oldu. İşte kazananlar:







En İyi Drama Dizisi

Game of Thrones





En İyi Komedi Dizisi

Veep

Drama Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu

Rami Malek (Mr. Robvot)





Drama Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu

Tatiana Maslany (Orphan Black)

Komedi Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu

Jeffrey Tambor (Transparent)

Komedi Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Ben Mendelsohn (Bloodline)





Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Maggie Smith (Downton Abbey)





Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Louie Anderson (Baskets)

Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Kate McKinnon (Saturday Night Live)





En İyi Mini Dizi

The People v. O.J. Simpson





En İyi TV Filmi

Sherlock: The Abominable Bride

Mini Dizi ya da TV Filminde En İyi Erkek Oyuncu

Courtney B. Vance (The People v. O.J. Simpson)

Mini Dizi ya da TV Filminde En İyi Kadın Oyuncu

Sarah Paulson (The People v. O.J. Simpson)

Mini Dizi veya TV Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Sterling K. Brown (The People v. O.J. Simpson)





Mini Dizi veya TV Filminde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Regina King (American Crime)

En İyi Yarışma Programı

The Voice





En İyi Talk Şov

Last Week Tonight With John Oliver (HBO)

En İyi Skeç Programı

Key & Peele (Comedy Central)