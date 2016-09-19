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Sinema>  Sinema Haberleri
19 Eylül 2016 09:35

Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu

68. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Game of Thrones, en iyi drama kategorisinin kazananı oldu.

68. Emmy Ödülleri geçtiğimiz gece yapılan bir törenle sahiplerini buldu. Ödül töreni, her zamanki gibi senenin en önemli dizi ve televizyon şovlarının çekişmesine sahne oldu. Game of Thrones 23 adaylıktan 3 ödül çıkartarak hayranlarını üzdü, ancak yine de en iyi drama dizisi ödülünün sahibi oldu. İşte kazananlar:


En İyi Drama Dizisi
Game of Thrones

En İyi Komedi Dizisi
Veep
Drama Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu
Rami Malek (Mr. Robvot)

Drama Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu
Tatiana Maslany (Orphan Black)
Komedi Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu
Jeffrey Tambor (Transparent)
Komedi Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu
Julia Louis-Dreyfus (Veep)
Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Ben Mendelsohn (Bloodline)

Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Maggie Smith (Downton Abbey)

Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Louie Anderson (Baskets)
Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Kate McKinnon (Saturday Night Live)

En İyi Mini Dizi
The People v. O.J. Simpson

En İyi TV Filmi
Sherlock: The Abominable Bride
Mini Dizi ya da TV Filminde En İyi Erkek Oyuncu
Courtney B. Vance (The People v. O.J. Simpson)
Mini Dizi ya da TV Filminde En İyi Kadın Oyuncu
Sarah Paulson (The People v. O.J. Simpson)
Mini Dizi veya TV Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Sterling K. Brown (The People v. O.J. Simpson)

Mini Dizi veya TV Filminde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Regina King (American Crime)
En İyi Yarışma Programı
The Voice

En İyi Talk Şov
Last Week Tonight With John Oliver (HBO)
En İyi Skeç Programı
Key & Peele (Comedy Central)
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