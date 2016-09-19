68. Emmy Ödülleri geçtiğimiz gece yapılan bir törenle sahiplerini buldu. Ödül töreni, her zamanki gibi senenin en önemli dizi ve televizyon şovlarının çekişmesine sahne oldu. Game of Thrones 23 adaylıktan 3 ödül çıkartarak hayranlarını üzdü, ancak yine de en iyi drama dizisi ödülünün sahibi oldu. İşte kazananlar:
19 Eylül 2016 09:35
Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu
68. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Game of Thrones, en iyi drama kategorisinin kazananı oldu.
68. Emmy Ödülleri geçtiğimiz gece yapılan bir törenle sahiplerini buldu. Ödül töreni, her zamanki gibi senenin en önemli dizi ve televizyon şovlarının çekişmesine sahne oldu. Game of Thrones 23 adaylıktan 3 ödül çıkartarak hayranlarını üzdü, ancak yine de en iyi drama dizisi ödülünün sahibi oldu. İşte kazananlar:
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