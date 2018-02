Emmy ödüllü oyuncu Nanette Fabray hayatını kaybetti

1920'de dünyaya gelen Fabray, kariyerine 1940’larda Broadway’de oynadığı Let’s Face It! oyunuyla başladı. 1949 yılında Love Life isimli oyundaki performansıyla Tony Ödülü’ne layık görülen oyuncu Caesar’s Hour dizisindeki rolü ile ise 3 Emmy Ödülü sahibi olmuştu.

Westinghouse Playhouse, The Hollywood Squares, One Day at a Time, The Love Boat ve Coach gibi dizilerde izleyicilerin sevgisini kazanan aktris The Happy Ending, Amy ve Teresa's Tattoo gibi filmlerde de çeşitli rollerde yer aldı.

Tek oğlu Dr. Jamie MacDougall annesinin ölümünü bildiren isim oldu.