Sinema dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan Oscar ödül törenine sayılı günler kaldı.

Sinematik Yeşilçam'ın haberine göre Sönmez Yıkılmaz önemli bir ameliyat geçirmiş ve hastanede tedavisi sürüyor.

Emmy ve Tony ödüllü oyuncu ve şarkıcı Nanette Fabray daha çok televizyon dünyasındaki rolleriyle tanınıyordu.

68. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin büyük ödülü olan Altın Ayı, Romen Yönetmen Adina Pintilie'nin "Dokunma Bana" (Touch Me Not) adlı filmine verildi.

Westinghouse Playhouse, The Hollywood Squares, One Day at a Time, The Love Boat ve Coach gibi dizilerde izleyicilerin sevgisini kazanan aktris The Happy Ending, Amy ve Teresa's Tattoo gibi filmlerde de çeşitli rollerde yer aldı.

1920'de dünyaya gelen Fabray, kariyerine 1940’larda Broadway’de oynadığı Let’s Face It! oyunuyla başladı. 1949 yılında Love Life isimli oyundaki performansıyla Tony Ödülü’ne layık görülen oyuncu Caesar’s Hour dizisindeki rolü ile ise 3 Emmy Ödülü sahibi olmuştu.

24 Şubat 2018 17:28 Emmy ödüllü oyuncu Nanette Fabray hayatını kaybetti Emmy ve Tony ödüllü oyuncu ve şarkıcı Nanette Fabray daha çok televizyon dünyasındaki rolleriyle tanınıyordu.

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