11 Şubat 2018 10:50 En büyük hayali James Bond olmak Oyuncu Balamir Emren röportaj verdi, işte o açıklamalar

Akasya Durağı, Böyle Bitmesin, Aşkın Bedeli, Sinekli Bakkal, Mahşer, Duvar ve Dolunay gibi dizilerde rol alan ve son olarak Bordo Bereliler Afrin filminin oyuncu kadrosunda yer alan Balamir Emren, Ahvalnews'den Mustafa Kılıç'ın sorularını yanıtladı. İşte o ropörtajdan kesitler:





Sektörde yakışıklı olmak tek tip karakterlerin verilmesine neden oluyor demişsiniz. Hâlâ aynı fikirde misiniz?

Oyunculuk sektöründe yakışıklı olmak komedi projelerinde yer almanızı engelliyor. Komedi projelerinde tercih edilmiyor yakışıklı oyuncular. Genel olarak bahsediyorum. Ama istisnalarda var tabi... Ahmet Kural gibi... Hem yakışıklı hem de komedi projelerinde yer alıyor. Oldukça da başarılı.

Yakışıklı olmak dezavantaj mı?

Yakışıklı olmanın hem avantajı hem de dezavantajı var. Yetenekle Allah vergisini birleştirince çok şanslı olacağınız gibi komediye de bir o kadar uzak olunabiliyor. Daha tek tip karakterlerde oynatmaya çalışıyorlar.

Bunu engellemek içinde seçimleri düzgün yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ben komedi projelerinde yer almayı çok istiyorum.Zamanında komedi dizisi olan Akasya Durağı’nda yer almıştım ama komedi yönümü pek gösterememiştim. O zamanlar sektöre henüz yeni adım atıyordum. Şuan bir komedi projesinde yer alsam çok iyi performans göstereceğimi biliyorum.

Peki avantajı var mı?

Komedi dışındaki projeler için yakışıklı olmak bir avantajdır. Türk yapımlarında genelde buna önem veriliyor.