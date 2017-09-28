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Sinema>  Sinema Haberleri
28 Eylül 2017 11:24

En büyük korkusunu açıkladı

Margot Robbie, Para Avcısı'ndaki rolü için 'yeterince seksi' olmamaktan korktuğunu söyledi.

İlk büyük çıkışını 2013 yapımı Para Avcısı (The Wolf Of Wall Street) ile yapan Margot Robbie, o dönem filmdeki rolüyle ilgili büyük şüpheleri olduğunu söyledi.

27 yaşındaki oyuncu Para Avcısı filminde Leonardo DiCaprio ile başrolü paylaşmış ve filmin vizyona girmesiyle şöhreti yakalamıştı.



Wonderland dergisine konuşan Robbie, Para Avcısı'ndaki Naomi rolü için "yeterince seksi" olmamaktan korktuğunu söyledi. Robbie, senaryoda Naomi karakteri için "gelmiş geçmiş en seksi sarışın" yazdığını belirterek ekledi: "Ben kesinlikle gelmiş gelmiş en seksi sarışın değilim." Robbie o dönem en büyük korkusunun insanların filmi izledikten sonra onu bu rol için uygun bulmamaları olduğunu söyledi.



2013 yapımı Para Avcısı senenin en çok konuşulan filmlerinden biriydi. En İyi Film dahil toplamda 5 dalda Oscar'a aday olmuştu.



Her sene olduğu gibi "Leonardo DiCaprio Oscar'ı alır mı?" sohbetlerinin bolca geçtiği bu yıl ünlü oyuncu yalnızca Altın Küre'de aldığı En İyi Erkek oyuncu ödülüyle yetinmek zorunda kalmıştı.



Filmin konusu şöyle: Jordan Belfort 24 yaşında genç ve hırslı bir adamdır. Para kazanma arzusuyla Wall Street borsasında komisyoncu ve Stratton Oakmont adında bir yatırımcı firmasında zengin olmak için her şeyi yapmaya hazır bir CEO olur. Birçok yatırımcıyı aldatarak kısa zamanda bir para makinasına ve aynı zamanda bir harcama makinasına dönüşür.



Bir günde hesapları milyon dolarlarla doldururken o gece hepsini aynı hızda harcayabilir. Profesyonel hayatının yanı sıra uyuşturucu, hayat kadınları, son derece pahalı lüks fantezilerle dolu kirli bir oyunun içindedir. Bu karakterin hayatındaki her şey abartılı bir şekilde devam etmektedir...

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    Para Avcısı
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