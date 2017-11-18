En çok izlenen 10 yerli romantik komedi filmi

10 - Romantik Komedi - 666.238 seyirci







Yapım Yılı: 2010



Esra, Didem ve Zeynep çok yakın arkadaş olmalarına rağmen birbirinden farklı hayatlar sürdüren farklı karakterlere sahip üç kişidir. Sessiz sakin olan Esra, deli dolu olan Didem ve dominant karaktere sahip olan Zeynep..



Bu üç arkadaştan istikrarlı olarak ilişkisini sürdürebilmiş olan Zeynep'in düğünü hem Esra'nın hem de Didem'in hayatında değişik süprizlere neden olacaktır. İstemediği bir işte yıllardır çalışan Esra bir cesaret örneği göstererek, hayatını değiştirmeye karar verir. Bunun için ilk adımı atar ve işinden istifa eder, kötü giden ilişkisini sona erdirir.



Uzun iş aramalarından sonra zar zor iş bulduğu reklam ajansına çalışmaya başlayana Esra'yı bir sürpriz bekliyordur.



9 - Tatlım Tatlım - 726.990 seyirci



Esra, Didem ve Zeynep çok yakın arkadaş olmalarına rağmen birbirinden farklı hayatlar sürdüren farklı karakterlere sahip üç kişidir. Sessiz sakin olan Esra, deli dolu olan Didem ve dominant karaktere sahip olan Zeynep..Bu üç arkadaştan istikrarlı olarak ilişkisini sürdürebilmiş olan Zeynep'in düğünü hem Esra'nın hem de Didem'in hayatında değişik süprizlere neden olacaktır. İstemediği bir işte yıllardır çalışan Esra bir cesaret örneği göstererek, hayatını değiştirmeye karar verir. Bunun için ilk adımı atar ve işinden istifa eder, kötü giden ilişkisini sona erdirir.Uzun iş aramalarından sonra zar zor iş bulduğu reklam ajansına çalışmaya başlayana Esra'yı bir sürpriz bekliyordur.



Yapım Yılı: 2017



Yılmaz Erdoğan'ın ünlü oyunu Haybeden Gerçeküstü Aşk'tan sinemaya uyarladığı Tatlım Tatlım, aynı partide tanışan dört çiftin hikâyesini anlatıyor.



Dört ayrı çift aynı partide tanışır ve aralarında tatlım-tatlım bir ilişki başlar ise.. Ve bu haybeden gerçeküstü bir aşk ise... İlişkinin her evresi bir durum komedisi iken, bir an hoşlaşılıp ardından hemen didişilir ise... Akla şöyle bir soru gelebilir mi: Ey sevgili sevgililer sizin aşka işiniz yok mu?



8 - Sevimli Tehlikeli - 911.833 seyirci



Yılmaz Erdoğan'ın ünlü oyunu Haybeden Gerçeküstü Aşk'tan sinemaya uyarladığı Tatlım Tatlım, aynı partide tanışan dört çiftin hikâyesini anlatıyor.Dört ayrı çift aynı partide tanışır ve aralarında tatlım-tatlım bir ilişki başlar ise.. Ve bu haybeden gerçeküstü bir aşk ise... İlişkinin her evresi bir durum komedisi iken, bir an hoşlaşılıp ardından hemen didişilir ise... Akla şöyle bir soru gelebilir mi: Ey sevgili sevgililer sizin aşka işiniz yok mu?



Yapım Yılı: 2015



Filmde Rapunzel'den Sindrella'ya Beyaz Atlı Prens'ten Robin Hood'a bir çok masalı komik ve eğlenceli bir dilde anlatıyor.



Zarok yıllar önce Edirne'de bir ailenin beşikteki çocuğunu çalıp büyük acıların yaşanmasına sebep olur. Yıllar sonra bu vicdan azabından kurtulacağı bir fırsat yakalayan Zarok, kaçırdığı kızı ikinci kez kaçırıp gerçek ailesine götürürken yaşanan aşk dolu bir maceranın içine düşer.



7 - Hadi İnşallah - 1.255.390 seyirci



Filmde Rapunzel'den Sindrella'ya Beyaz Atlı Prens'ten Robin Hood'a bir çok masalı komik ve eğlenceli bir dilde anlatıyor.Zarok yıllar önce Edirne'de bir ailenin beşikteki çocuğunu çalıp büyük acıların yaşanmasına sebep olur. Yıllar sonra bu vicdan azabından kurtulacağı bir fırsat yakalayan Zarok, kaçırdığı kızı ikinci kez kaçırıp gerçek ailesine götürürken yaşanan aşk dolu bir maceranın içine düşer.



Yapım Yılı: 2014



İnternet fenomeni Pucca'nın Küçük Aptalın Büyük Dünyası isimli ilk kitabından uyarlanarak çekilen Hadi İnşallah'ta Büşra Pekin ve Murat Boz başrolde.



PuCCa erkek arkadaşı tarafından terkedilince dört yılını geçirdiği Ankara'dan İzmir'e ailesinin yanına döner. Çok ama çok mutsuzdur, ayrılık acısı çeker. Evden çıkmaz ve kendini yemeğe verir. Uzun süre eve kapanan ve her ayrılık sendromunu yaşayan PuCCa'nın artık bunları atlatması gerekmektedir. Babasının aracılığıyla bir iş görüşmesine gider. Aslında hiç çalışmak istememektedir. Ancak gittiği iş görüşmesinde gördüğü Pekmez bir anda hayatını değiştirir ve hemen işi kabul eder. Artık İzmir'de yayın yapan yerel bir TV kanalında muhabirdir.



6 - Kocan Kadar Konuş: Diriliş - 1.332.907 seyirci



İnternet fenomeni Pucca'nın Küçük Aptalın Büyük Dünyası isimli ilk kitabından uyarlanarak çekilen Hadi İnşallah'ta Büşra Pekin ve Murat Boz başrolde.PuCCa erkek arkadaşı tarafından terkedilince dört yılını geçirdiği Ankara'dan İzmir'e ailesinin yanına döner. Çok ama çok mutsuzdur, ayrılık acısı çeker. Evden çıkmaz ve kendini yemeğe verir. Uzun süre eve kapanan ve her ayrılık sendromunu yaşayan PuCCa'nın artık bunları atlatması gerekmektedir. Babasının aracılığıyla bir iş görüşmesine gider. Aslında hiç çalışmak istememektedir. Ancak gittiği iş görüşmesinde gördüğü Pekmez bir anda hayatını değiştirir ve hemen işi kabul eder. Artık İzmir'de yayın yapan yerel bir TV kanalında muhabirdir.



Yapım Yılı: 2015



Şebnem Burcuoğlu'nun çok satan ikinci romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini yine Kıvanç Baruönü üstleniyor.



İlk filmde ailesi ve çevresinin evlilik baskılarıyla baş eden Efsun ikinci filmde aşık olduğu Sinan'a kavuşuyor ama aşk hayatının önündeki engeller azalmıyor. Efsun'un kendi kaotik ailesinden sonra bu defa Sinan'ın ailesi, özellikle de babaannesi Cavide Hanım'la uğraşması gerekiyor ve olaylar çığırından çıkıyor. Aşık olduğu adamla huzurlu bir beraberlik isterken türlü badireleri atlatıp bu hayaline kavuşabilecek midir? Herkesin onun yerine karar verdiği bir düğünü istiyor mudur sahiden?



5 - Patron Mutlu Son İstiyor - 1.415.960 seyirci



Şebnem Burcuoğlu'nun çok satan ikinci romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini yine Kıvanç Baruönü üstleniyor.İlk filmde ailesi ve çevresinin evlilik baskılarıyla baş eden Efsun ikinci filmde aşık olduğu Sinan'a kavuşuyor ama aşk hayatının önündeki engeller azalmıyor. Efsun'un kendi kaotik ailesinden sonra bu defa Sinan'ın ailesi, özellikle de babaannesi Cavide Hanım'la uğraşması gerekiyor ve olaylar çığırından çıkıyor. Aşık olduğu adamla huzurlu bir beraberlik isterken türlü badireleri atlatıp bu hayaline kavuşabilecek midir? Herkesin onun yerine karar verdiği bir düğünü istiyor mudur sahiden?



Yapım Yılı: 2014



Bir senarist olan Sinan, son filmini yazmak için Kapadokya'ya gider. Kendisine ilham ararken başına gelenler zaten başlı başına bir film olur.



4 - Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda - 1.507.603 seyirci



Bir senarist olan Sinan, son filmini yazmak için Kapadokya'ya gider. Kendisine ilham ararken başına gelenler zaten başlı başına bir film olur.



Yapım Yılı: 2013



Esra evlilik hazırlıklarına hız verirken, en yakın arkadaşı Didem grupta henüz evlenmemiş tek kız olarak kaldığını fark eder.



Panikleyen Didem, sevgilisi Cem'i bir punduna getirip evlenmeye ikna etmeye çalışır. Fakat Didem'in bu hallerinden habersiz Cem yeni bir filmin hazırlıklarına başlar ve başrolü paylaştığı Gözde adında bir kadınla tanışır; tamamen işine konsantre olur. Her şey üst üste gelince Didem kıskançlık krizine girer ve Cem'e çaktırmadan onu izlemeye alır ve ekibin erkeklerinin Antalya'da bekarlığa veda partisi yaptıklarını öğrenir. Erkeklerin peşine düşen kızlar, otele dansöz kılığında girmenin yollarını ararlar.



3 - Bana Masal Anlatma - 1.576.979 seyirci



Esra evlilik hazırlıklarına hız verirken, en yakın arkadaşı Didem grupta henüz evlenmemiş tek kız olarak kaldığını fark eder.Panikleyen Didem, sevgilisi Cem'i bir punduna getirip evlenmeye ikna etmeye çalışır. Fakat Didem'in bu hallerinden habersiz Cem yeni bir filmin hazırlıklarına başlar ve başrolü paylaştığı Gözde adında bir kadınla tanışır; tamamen işine konsantre olur. Her şey üst üste gelince Didem kıskançlık krizine girer ve Cem'e çaktırmadan onu izlemeye alır ve ekibin erkeklerinin Antalya'da bekarlığa veda partisi yaptıklarını öğrenir. Erkeklerin peşine düşen kızlar, otele dansöz kılığında girmenin yollarını ararlar.



Yapım Yılı: 2015



Leyla ile Mecnun'un senaristi Burak Aksak'ın yazıp yönettiği Bana Masal Anlatma, sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikayesi.



Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza , doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin göz bebeği olan bir gençtir. Bir gün Rıza'ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran Ayperi hayatına girer.



2 - Kocan Kadar Konuş - 1.930.677 seyirci



Leyla ile Mecnun'un senaristi Burak Aksak'ın yazıp yönettiği Bana Masal Anlatma, sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikayesi.Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza , doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin göz bebeği olan bir gençtir. Bir gün Rıza'ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran Ayperi hayatına girer.



Yapım Yılı: 2015



Şebnem Burcuoğlu'nun çok satan Kocan Kadar Konuş romanından uyarlanan film, bu toprağın kadınlarının daha çocukken nasıl koca bulmaya programlandıklarını anlatıyor.



Efsun gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arar ama diğer kızlar gibi numara yapmayı, trip atmayı, erkeği parmağının ucunda oynatmayı bilmez. Bu yüzden bu yaşına kadar düzgün bir ilişkisi olmamıştır. Efsun'un kadınlığın kitabını yazmış İzmirli ailesi ise ona kadınlığı öğretmeye kararlıdır.



Efsun da nihayet kendini Türk kızlarına emanet eder. Ailesi tepeden tırnağa yeniledikleri Efsun'u takdim etmeye hazırlanırken Efsun'un karşısına hiç unutamadığı, üstüne yenisini koyamadığı lise aşkı Sinan çıkar.



1 - Celal ile Ceren - 2.853.772 seyirci



Şebnem Burcuoğlu'nun çok satan Kocan Kadar Konuş romanından uyarlanan film, bu toprağın kadınlarının daha çocukken nasıl koca bulmaya programlandıklarını anlatıyor.Efsun gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arar ama diğer kızlar gibi numara yapmayı, trip atmayı, erkeği parmağının ucunda oynatmayı bilmez. Bu yüzden bu yaşına kadar düzgün bir ilişkisi olmamıştır. Efsun'un kadınlığın kitabını yazmış İzmirli ailesi ise ona kadınlığı öğretmeye kararlıdır.Efsun da nihayet kendini Türk kızlarına emanet eder. Ailesi tepeden tırnağa yeniledikleri Efsun'u takdim etmeye hazırlanırken Efsun'un karşısına hiç unutamadığı, üstüne yenisini koyamadığı lise aşkı Sinan çıkar.



Yapım Yılı: 2013



Babasının dükkanında çalışan esnaf Celal'le, büyük bir yapı markette departman sorumlusu olarak çalışan Ceren yaklaşık altı yıldır birliktelerdir. Evlenmeye karar veren çiftin yakın arkadaşlarının sebep olduğu çeşitli olaylardan dolayı Ceren ile Celal'in evlilik planları da suya düşer.