21 Kasım 2018 07:09 En çok nefret edilen 10 film Genelde en sevilen, beğenilen, en yüksek puanı alanı veya eleştirmenlerin favori filmleri sıralanır ama bu seferki çok farklı. Bunlar öyle filmler ki hem IMDb puanları yerlerde hem izleyicilerden kötü yorumlar almış hem de eleştirmenler tarafından yerden yere vurulmuş durumda. Bir yerlerde denk gelirseniz aklınızda bulunsun. İşte en nefret edilen 10 film...

Gigli (2003)

Şimdiye kadar yapılmış en kötü film hangisi diye sorsalar, cevap olarak gönül rahatlığıyla Gigli diyebilirsiniz. Jennifer Lopez ile Ben Affleck ikilisinin başrollerini paylaştığı film, eleştirmenler tarafından acımasız yorumlara maruz kalmıştı. Tüm zamanların en kötü filmlerinden biri olarak kabul edilen Gigli, Altın Ahududu Ödülleri’nden 6 ödülle dönmüştü!

Avatar: The Last Airbender (Avatar: Son Hava Bükücü) 2010

Aslında bir anime serisi olan ve televizyonun kült yapımlarından biri olarak kabul edilen Avatar: Son Hava Bükücü’nün sinemaya uyarlanacağı haberleri ilk çıkmaya başladığında hayranları oldukça heyecanlanmıştı. Tüm zamanların neredeyse en beğenilen anime serisinin nasıl bu kadar büyük bir kaosa dönüştüğü ise hala tartışma konusudur. Bu kötü ve başarısız uyarlamayı yapanlara yöneltilen ilk soru ise “Orijinal diziyi izlediniz mi?” olmuştu. Filmdeki diğer büyük bir hataysa Asyalı karakterlerin yer aldığı anime serisinin aksine filmde hiç Asyalı karakter yer almamasıdır.

Daredevil (2003)

Şu sıralar Netflix yapımı dizi versiyonuyla televizyonlarda heyecan fırtınası yaratan Daredevil karakterini 2003 yılında beyazperdeye uyarlamışlardı. Yine bir Ben Affleck faciasının yaşandığı filmde ona Jennifer Garner, Colin Farrel ve Michael Clarke Duncan gibi isimler eşlik ediyor. 15 sene önce Affleck’in süper kahraman kıyafeti giymemesi gerektiğine dair en büyük uyarı niteliğindeki film her şeye rağmen IMDb’de 5,3 puan almış durumda.

The Matrix Revolutions (2003)

Matrix serisinin ilk filmi sinemalara geldiğinde bomba etkisi yaratmıştı. Başrol oyuncusu Keanu Reeves’in kariyeri ise tam anlamıyla uçuşa geçmişti. Serinin ikinci filmi geldiğinde beklentileri tam anlamıyla karşılayamamış olsa da ilk filmin hatrına eleştirmenler yumuşak davranmıştı. Üçüncü film geldiğinde ise her şey toz duman oldu. Film çok kötü değildi ama filmin yaratıcıları Wachowski Kardeşlerin gereksiz seriyi gereksiz yere uzatmaları eleştiri oklarını serinin üzerine çekmeye yetmişti.

Catwoman (Kedi Kadın) (2004)

Halle Berry,Sharon Stone,Benjamin Bratt... Bu isimlerin olduğu bir film ne kadar kötü olabilir ki sorusu aklınıza gelebilir. Ama filmi çizgi romandan ayrı bir yere konumlandırıp, sadece Halle Berry’Nin seksi vücudunun odak noktasında olduğu bir yapım ortaya çıkınca haliyle sinemaseverler yine isyan bayrağını kaldırdı. IMDb puanı 3,3 olan film En Kötü Filmlerin ödüllerindirildiği Altın Ahududu’dan En Kötü Film dahil olmak üzere 4 ödülle döndü.

Crash (Çarpışma) (2004)

Crash’in bu listede olmasının sebebi bambaşka. En İyi Film, En İyi Senaryo olmak üzere üç Oscar kazanan film, eleştirmenler ve sinemaseverler tarafından sinema tarihinin en abartılı ve sığ filmi olarak gösterildi. Politik doğruculuğun zirvede olduğu film ırkçı stereotiplerle dolu ve üzerine gereksiz melodram da eklenince bu listeye girmeye hak kazanmış oldu.

Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000 (2000)

Hollywood’un en çok zarar eden yapımlarının başında yer alan filmin başrollerini John Travalto ve Forest Whitaker ikilisi üstleniyor. Adından da belli olduğu üzere 3000 yılında geçen film, aynı adlı bilimkurgu romanından beyazperdeye uyarlandı. Battlefield filmi için kurgulanan dünya o kadar kötüydü ki yıllar sonra filmin senaristi özür dilemişti. IMDB puanı 2,4!

Star Wars Episode I: The Phantom Menace (Yıldız Savaşları: Bölüm 1 – Gizli Tehlike) (1999)

Dönemin en çok beklenen filmlerinden olan Star Wars Episode I: The Phantom Menace, bu beklentileri karşılayamadığı için haliyle devasa bir hayal kırıklığına dönüştü. Şimdiye kadar yapılmış en kötü filmlerden biri olmasa da en sıkıcı filmlerden biri sayılabileceği için bu listeye girmeyi başardı.

Fantastic Four (Fantastik Dörtlü) (2005)

Yıllar sonra karşımıza Kaptan Amerika olarak çıkacak olan Chris Evans ve güzeller güzeli Jessica Alba bu filmde o kadar kötüler ki, en fanatik hayranları tarafından bile topa tutuldular. Şimdiye kadar ortaya çıkan en kötü stüdyo filmi olarak anılan filmin her karesi korkunçtu. Bu filmi ortaya çıkaran herkese tek tek şu soruyu sormak gerekiyor: NEDEN?

Jack & Jill (2011)

Hem Jack'i hem de ikizi Jill'i Adam Sandler canlandırırken kadroda ona Katie Holmes ve Al Pacino eşlik ediyor. Bir kısım izleyici bu film için rol alan oyuncular kendi aralarında eğlenmek için böyle bir şey yaptılar dediyse de her saniyesi ayrı korkunç olan film 12 dalda birden Razzie Awards’da aday gösterildi. IMDb puanı 3,3!