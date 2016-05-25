En etkileyici 10 distopik film



Otomatik Portakal - A Clockwork Orange









Anthony Burgess'in aynı adlı romanından beyaz perdeye usta yönetmen Stanley Kubrick'in uyarladığı Otomatik Portakal filminin distopyasında artık iyi ve kötüyü ayırt edemez hale gelen bir toplum işleniyor. 1971 yapım filmin başrollerinde Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates bulunuyor.





Çılgın Max - Mad Max









70'lerdeki Mad Max ve onun devam niteliğindeki 2015 yapım Fury Road bu listede olmayı sonuna kadar hakediyor. Kıyamet sonrası susuzluk ve açlığın baş gösterdiği çılgın bir coğrafyada geçen aksiyon ağırlıklı distopik filmimizin eski versiyonlarında Mel Gibson varken son filmde Tom Hardy ve Charlize Theron oyunculuklarını konuşturmuşlardı. Filmlerin hepsinin yönetmenlik koltuğunda George Miller oturuyor.





Bıçak Sırtı - Blade Runner









Kara Film kategorisinin en iyiörneklerinden biri olarak gösterilen Blade Runner, konu olarak 2019 yılını işler. Distopyasında küreselleşmeyi artan insan nüfusunu, iklim değişikliğini ve genetik mühendisliğine değinir. Ridley Scott'ın yönetmenliğini yapmış olduğu 1982 yapım filmin başrollerinde Harrison Ford, Rutger Hauer ve Sean Young yer almıştı.





Su Dünyası - Waterworld









Kıyamet sonrası çok uzak geleceği konu alan filmin başrolünde Kevin Costner yer almıştı. Tüm buzullar erimiş, neredeyse tüm kara parçaları sular altında kalmıştı. Filmde Kevin Costner avane bir denizci olarak gözükse de daha sonra olumsuz bir kahramana dönüşecektir. 1995 yapım filmin yönetmenlik koltuğunda Kevin Reynolds oturmuştu.





12 Maymun - Twelve Monkeys









Bir Terry Gilliam filmi olan 1995 yapım distopyasının başrollerinde Brad Pitt, Bruce Willis ve Madeleine Stowe yer almıştı. Geleceği görmenin iyi bir şey değil tam tersine acı verebileceğini anlatan filmde 2035 yılına gitmiştik. Dünyayı kasıp kavuran ve nüfusun sadece % 1'ini bırakan virüsten kaçmak için insanların yeraltında oluşturmuş olduğu kolonileri izlediğimiz yapımda James Cole'un geçmişteki yolculuğuna tanık olmuştuk.





Azınlık Raporu - Minority Report









Yapımı 100 milyon dolara mal olan Philip K. Dick aynı isimli kısa hikayesinden sinemaya uyarlanan filmin yönetmenliğini Steven Spielberg yapmıştı. ABD yapım ditopik ve bilim kurgu filminin başrollerinde Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton, Kathryn Morris ve Max von Sydow yer aldı.





V for Vendetta









Wachowski'lerin sinema dünyasına kazandırdıkları bir başka efsane yapıt olan V for Vendetta, geçmişte yaşamış Guy Fawkes'in anısını geleceğin İngiltere'sinde canlandıran bir distopyayı işler. Filmin başrollerini Hugo Weaving ve Natalie Portman yer alır. Kısaca diktatör rejime bir toplumun baş kaldırışını anlatır.





Son Umut - Childiren of Men









P.D. James'in 1992'de aynı isimle yayımladığı kitabının 2006'daki sinema uyarlaması olan film, dünyanın en sürükleyici ve en etkileyici distopik filmi olarak göze çarpıyor. En genç insanın 18 yaşlarında olduğu 2027 dünyasında kısırlık baş göstermiş ve mülteci akınları maksimum seviyeye çıkmıştır. Bu coğrafyada en iyi durumda gözüken Londra'da kendi halinde yaşayan Theo Faron'un geleceği değiştirme çabası işlenmişti. Alfonso Cuaron'nun yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde Julianne Moore, Clive Owen, Chiwetel Ejiofor ve Michael Caine bulunuyor.





Ben Efsaneyim - I'm Legend









Francis Lawrence'ın yönettiği 2007 yapım filmin distopyası diğerlerine göre daha bilimseldir. Başarılı bir bilim adamı olan Robert Neville kıyamet sonrası yeryüzünde insan yapımı virüsten etkilenmeden, hayatta kalan tek insan olduğunu düşünen askeri bir virolog olarak karşımıza çıkıyor. Filmin başrollerinde Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan yer almıştı.





Yol - The Road









Cormac McCarthy'nin 2006'da Pulitzer Ödülü kazanan aynı isimdeki romanından uyarlanmış 2009 yapımı post-apokaliptik ve distopik dram filmi The Road'ın yönetmenliğini John Hillcoat yapmış, başrollerinde de Viggo Mortensen ile Kodi Smit-McPhee yer almıştı. Kıyamet sonrası en gerçekçi distopyalardan biri olarak göze çarpan filmde bir babanın oğluyla hayatta kalma savaşını anlatıyordu. Filmin içinde Robert Duval ve Guy Pearce'e rastlamanız da mümkün.















SELİM GERÇEKER