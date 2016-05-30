30 Mayıs 2016 07:20 En etkili Brad Pitt filmleri 52 yaşına rağmen yakışıklılığından ve oyunculuğundan ödün vermeyen Brad Pitt'in efsaneleştiği 11 film

Yönetmenliğini Robert Zemeckis'in yapacağı 2016 yapım yeni biri II. Dünya Savaşı filmi olan Allied'in başrolünde Max Vatan rolüyle göreceğimiz Brad Pitt'in şimdiye kadar sinema kariyerinde göstemriş olduğu en etkili 11 performansını listeledik.





Tibet'te 7 Yıl









Vampirle Görüşme, İhtiras Rüzgarları, Kardeş Gibiydiler, 12 Maymun, Yedi gibi filmlerde etkileyici yan rol performanslarının ardından Brad Pitt'i ciddi anlamda ilk kez bu filmde başrolde görmüştük. Jean-Jacques Annaudyönetmenliğindeki filmde Brad Pitt, Heinrich Harrer rolüyle gerçek hayattan bir dağcının Tibet'te geçirdiği 7 yılı canlandırmıştı.





Joe Black









İhtiras Rüzgarları filmiyle Antonhy Hopkin uyumu göze çarpan Brad Pitt bu kez 1997 yapım Joe Black'de usta aktör ile tekrar bir araya gelmişti. Joe Black rolüyle önce kahve dükkanındaki hoş bir adamı ardından içine şeytan gimiş başka bir karakteri canlandıran Brad Pitt bizlere oldukça etkileyicibir performans göstermişti.





Dövüş Kulübü









Chuck Palahniuk'un efsane romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini David Fincher yaparken, başrollerde Edward Norton ve Brad Pitt'le tam anlamıyla efsaneye dönüşüvermişti. Tyler Durden rolüyle kariyerinin en iyi performanslarından birini sergileyen Brad Pitt büyük bir aktör olduğunu sinema dünyasına o zamanlar kanıtlamıştı.





Meksikalı









2001 yapım romantik-macera filminin başrolünde Jerry Welbach rolüyle izlediğimiz Brad Pitt'e Julia Roberts eşlik etmişti. Antika bir silahı Meksika'da bir yere ulaştırma amacıyla kurye görevi üstlenen romantik ve komik bir adamın hikayesini izlediğimiz filmde Brad Pitt yine rolünün hakkını vermeyi bilmişti.





Ocean's 11









Belki bu filmi anımsayınca aklınıza ilk başta George Clooney gelebilir ancak bu 13'e kadar süren bu seride Brad Pitt, usta bir sahtekar olan Rusty Ryan rolüyle başroldeki Clooney'i gölgede bırakacak bir performans sergilemişti. Ocean's serisi gerek oyuncu kadrosu gerekse senaryosuyla tam bir casusluk filmiydi.





Truva









Mitolojide geçen Truva savaşını konu alan filmde Brad Pitt'i tanrıçanın gözde,başına buyruk, yenilmez ve büyük savaşçı oğlu Aşil olarak görüyoruz. Paris, Helen'i kaçırınca kardeşi Menelaus'a saygısızlık yapıldığını bahane ederek Truva'ya savaş açan Agemennon'un Aşil'iikna edememesi ancak Aşil'in adının duyurması için savaşa gittiğini izlemiştik. Filmde Brad Pitt'in yanı sıra Orlando Bloom ve Eric Bana gibi isimler de yer almıştı.





Bay ve Bayan Smith









John ve Jane Smith; iki kiralık katil çiftin birbirlerinden habersiz birbirlerini öldürmeye çalıştığı filmde Brad Pitt'e eşi Angelina Jolie eşlik etmişti. İkisinin gerçekte de karı-koca olmasıyla filmin pirimi haliyle bir hayli yüksek tutuldu. Aksiyon dolu filmde ikilinin birbirlerine olan aşkı da filmi bambaşka boyutlara taşımıştı.





Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi









Brad Pitt'in kariyerindeki en orjinal ve kendisinin performans oalrak zirvede tuttuğu filmlerden olan Benjamin Button'da yaşlı doğan bebeğin büyüdükçe gençleşmesini izlemiştik. Bir baba tarafından çok çirkin olduğu için bir huzurevine bırakılan bebek siyahi bir kadın tarafından evlat edinerek bakılmaya başlar. 7 yaşında sanki 70 yaşında gibi görünen biri olarak karşımıza çıkan Brad Pitt, bazı sahnelerde gözlerimizi doldurmayı başarmıştı.











Soysuzlar Çetesi









Bir Quentin Tarantino filmi olan Soysuzlar Çetesi filminde 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi askerleri avlayıp kafa derilerini yüzen Amerikan timinin başındaki komutan Aldo Rain'i canlandıran Brad Pitt, bu tarz filmlerde ne kadar başarılı olabileceğini izleyenlere açıkça göstermişti. Konu,mekan ve oyunculuklar bakımından film hem 2. Dünya Savaşı tadını hem de Tarantino klasiğini Brad Pitt'in de iyi oyunculuğuyla bize yaşatmıştı.





Dünya Savaşı Z







Marc Forster'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde bir sabah tüm dünyaya yayılan zombi salgınını izlemiştik. Brad Pitt'in Gerry Lane rolüyle eskibir askeri canlandırdığı filmde, ailesinden koparak dünyayı dolaşan bir askerin dünyayı zombi salgınından kurtarmak için verdiği çabaları izlemiştik. Filmin devamının 2017'de gelmesi bekleniyor.





Fury









Kuzey Kore ile yaşanılan gerginliklerin ardından henüz vizyona girmeden çalınan Fury filmi yine İkinci Dünya Savaşı'nı konu alıyordu. Brad Pitt'in Don 'Wardaddy' Collier rolüyle bir tank komutanını canlandırdığı film dünyanın en iyi 2. Dünya Savaşı temalı filmleri arasına girebilir. Gösterdiği sert ve kahraman tavırlar sayesinde karakterinin hakkını veren Brad Pitt'in bu performansı son zamanlardaki performanslarının en iyisiydi diyebiliriz.





Allied









Bakalım Brad Pitt, başrolünü güzel ve ünlü aktris Marion Cotillard ile paylaştığı II. Dünya Savaşı filmi olan Allied ile hafızalarımıza kazınacak yeni bir performans sergileyebilecek mi?





SELİM GERÇEKER