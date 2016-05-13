En iyi 10 Asya yapım korku filmi

Korku filmi denilince akıllara sürekli olarak Hollywood filmleri gelebilir... Ancak Asya coğrafyasında tüylerinizi ürpertecek birçok yapım bulunuyor. Sizler için Asya'dan çıkmış 10 tüyler ürperten korku filmlerini sıraladık.



Kuchisake-onna/Carved









Sizi öldürmeden önce soğuk kanlı şekilde sorular soran bir kadın hayal edin. Belki o kadar da korkutucu gelmiyor olabilir ancak Japon yapımı bu korku filminin içeriği sizi korkudan koltuğunuzdan edebilir. Kôji Shiraishi yönetmenliğindeki filmin başrollerinde Eriko Satô, Haruhiko Katô, Chiharu Kawai bulunuyor.





Alone





Sizi öldürmeden önce soğuk kanlı şekilde sorular soran bir kadın hayal edin. Belki o kadar da korkutucu gelmiyor olabilir ancak Japon yapımı bu korku filminin içeriği sizi korkudan koltuğunuzdan edebilir. Kôji Shiraishi yönetmenliğindeki filmin başrollerinde Eriko Satô, Haruhiko Katô, Chiharu Kawai bulunuyor.



Hem ürkütücü hem de tempolu bir korku filmi seviyorsanız Alone tam size göre bir yapıt! Siyam ikizlerini konu alan film içerik bakımından izleyenleri korktumakla birlikte garip bir heyecana da sokuyor. Hint yapımı filmin yönetmeni Bhushan Patel. Oyuncalarsa: Bipasha Basu, Karan Singh Grover, Sulabha Arya





Marebito











Takashi Shimizu'nin 8 günde çektiği 90 dakikalık film, sadece Asya sinemasında değil tüm dünyada korkuyla izlenen bir yapıt. Başrollerinde Shin'ya Tsukamoto, Tomomi Miyashita, Kazuhiro Nakahara'nın bulunduğu film konu olarak bir kadının tanımadığı yabancı bir erkeği eve almasıyla başlıyor.





White: The Melody of The Curse











Gok Kim, Sun Kim kardeşlerin yazıp yönettiği korku filmi Güney Kore'ye ait en ilginç yapıtlardan bir tanesi. Eğer korku ve Kore filmlerini seviyorsanız ışığınızı kapatın ve başrollerinde Eun-jeong Ham, Woo-seul-hye Hwang, Maydoni'nin oynadığı filmi izlemeye başlayın.





Battle Royale











Açlık Oyunları filminin daha karanlığı ve daha korkutucusu olarak gösterilen 2000 yapım Japon filmi olan Battle Royale her ne kadar korku filmi olarak gösterilmese de içinde bulunduğu ortam sizleri gerilime sokmaya yetiyor. Biraz eski bir film olmasına rağmen Kinji Fukasaku tüm hünerlerini gösteriyor.





Audition











199'da çekilmiş bir başka Japon korku filmi de Audition yani Ölüm Provası adıyla biliniyor. Ülkemizde de vizyona giren filmin yönetmenlik koltuğunda ünlü yönetmen Takashi Miike oturuyor.





Voice











Bir başka Güney Kore filmi olan Voice'ın yönetmenlik koltuğunda Equan Choi oturuyor. Gece aniden ölen ve bedeni bulunamayan bir adamın hayaletinin dadanmasını anlatan filmin başrollerinde Ye-ryeon Cha, Ok-bin Kim, Seo-hyeong Kim bulunuyor.





The Red Shoes









Namı diğer kanlı ayakkabılar içerdiği şiddet unsuru ve uygunsuz aşırıya kaçan korku sahneleri yüzündençok beğenilmese de hikayesi ve oyunculuğuyla uzak doğudan çıkmış en kanlı korku filmlerinden birisi. Yong-gyun Kim'in yönetmenlik yaptığı filmde Hye-su Kim, Seong-su Kim, Yeon-ah Park gibi isimler var.



Namı diğer kanlı ayakkabılar içerdiği şiddet unsuru ve uygunsuz aşırıya kaçan korku sahneleri yüzündençok beğenilmese de hikayesi ve oyunculuğuyla uzak doğudan çıkmış en kanlı korku filmlerinden birisi. Yong-gyun Kim'in yönetmenlik yaptığı filmde Hye-su Kim, Seong-su Kim, Yeon-ah Park gibi isimler var.

The Doll Master











Yine Güney Kore'den çıkma tüyler ürperten bir korku filmi olan The Doll Master'ın konusuna kısaca bakacak olursak; Beş genç insan içi oyuncak bebeklerle dolu bir müze seyehatine çıkar. Bu seyehat eğlenceli olması gerekirken bir anda kabusa dönüşür. Filmi Yong-ki Jeong yazıp yönetirken başrollerinde Yu-mi Kim, Eun-kyeong Lim, Hyeong-tak Shin var.





The Wig











Listemizin son sırasında yine Güney Kore'den çıkma korku filmi bulunuyor. Ablası kanser olduğu için başrolümüz ona bir peruk alır. Ancak o da ne? Peruğun içine başa çıkılmaz bir şeytan kaçmıştır... Shin-yeon Won'un yönetmenliğindeki filmin başrollerinde Min-seo Chae, Jeong-seong Lee, Kyeong-bin Rah bulunuyor.





SELİM GERÇEKER